Polícia naďalej vyšetruje nehody vlakov pri Jablonove nad Turňou a Pezinku

PEZINOK - Polícia naďalej vyšetruje vlaňajšie nehody vlakov pri Jablonove nad Turňou a Pezinku. Uviedli hovorcovia krajských riaditeľstiev Policajného zboru (KR PZ) v Košiciach a Bratislave.
V prípade zrážky dvoch vlakov pri Jablonove nad Turňou v okrese Rožňava vyšetrovateľ podľa polície naďalej vykonáva potrebné procesné úkony smerujúce k objasneniu skutku. „Doposiaľ nebolo vznesené obvinenie žiadnej konkrétnej osobe. Bližšie ani podrobnejšie informácie vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie nie je možné nateraz poskytnúť, aby nedošlo k zmareniu alebo sťaženiu ďalšieho vyšetrovania,“ uviedla hovorkyňa KR PZ v Košiciach Lenka Ivanová.
Stalo sa tak 13. októbra
K zrážke dvoch rýchlikov pred tunelom pri obci Jablonov nad Turňou došlo 13. októbra. Nehoda sa stala na mieste, kde sa trate križujú a prechádzajú do jednokoľajovej trate. Vo vlakoch sa nachádzalo približne 100 ľudí. Väčšina z nich sa zranila. Po nehode evidovali sedem ľudí v kritickom stave, 14 stredne ťažko zranených a 48 ľahko poranených. Minister dopravy Jozef Ráž (Smer-SD) v novembri informoval, že nehodu spôsobila chyba rušňovodiča, ktorý prešiel na červenú a nerešpektoval signalizáciu pred tunelom.
K nehode dvoch vlakov došlo vlani na jeseň, a to 9. novembra, aj pri Pezinku. Vlak REX 1814 sa po výjazde zo stanice zrazil s vlakom Ex 620, zrážka si vyžiadala desiatky zranených. Podľa niektorých informácií bol jej príčinou pravdepodobne prechod jedného z vlakov na červenú. „Vyšetrovanie zo strany odboru kriminálnej polície KR PZ v Bratislave v súčasnosti aj naďalej pokračuje,“ skonštatoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.