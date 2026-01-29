Pozor na falošných policajtov v telefóne! Takto vás chcú donútiť k prevodu peňazí: IHNEĎ ukončite hovor

BRATISLAVA - Polícia upozorňuje na telefonáty, v ktorých sa podvodníci vydávajú za policajných vyšetrovateľov. Podľa hlásení najčastejšie hovoria o ohrození bankových účtov, pričom je podľa nich potrebné peniaze z nich urýchlene vybrať alebo financie „zabezpečiť“. Policajti pripomínajú, že nikdy nežiadajú peniaze, údaje z platobnej karty ani prevody financií cez telefonát. Informovali o tom na sociálnej sieti.
„Aby podvodníci pôsobili dôveryhodne, zasielajú falošné služobné preukazy, používajú odborné výrazy a vytvárajú časový tlak. Ich cieľ je vždy rovnaký - získať vaše peniaze alebo údaje z platobnej karty,“ ozrejmila polícia. Odporúča preto v takýchto prípadoch zložiť telefón a nepokračovať v rozhovore. Rovnako neposkytovať žiadne osobné ani bankové údaje. „Nekonajte pod tlakom a nepresúvajte peniaze. Overte si informácie - kontaktujte banku,“ dodali policajti.