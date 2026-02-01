Extrémne nebezpečný PODVOD valcuje Slovensko: Podvodníci zmenili TAKTIKU! Pasca, ktorá vysaje účet

BRATISLAVA - Polícia upozorňuje na nový a mimoriadne nebezpečný podvod. Podvodníci totiž zmenili taktiku a namiesto agresívnych vyhrážok posilajú priateľsky ladené e-maily sľubujúce vyplatenie peňazí. Polícia varuje, že po kliknutí na odkaz sú používatelia presmerovaní na falošné stránky takmer na nerozoznanie od originálu.
Slovenská polícia upozorňuje na nový typ podvodného e‑mailu, ktorý sa v posledných dňoch šíri medzi používateľmi. Na rozdiel od doterajších pokusov o vylákanie údajov, ktoré pracovali s nátlakom, časovou tiesňou či vyhrážkami o zablokovaní účtu, najnovší podvod stavil na opačnú psychológiu: pôsobí priateľsky, pozitívne a sľubuje peniaze.
Podvodníci tak reagujú na to, že ľudia sú čoraz opatrnejší voči agresívnym správam. Nová taktika preto cieli na prirodzenú túžbu „niečo vyhrať alebo získať peniaze“. E‑mail pôsobí dôveryhodne, používa bežný jazyk a vytvára dojem, že adresátovi majú byť vyplatené peniaze.
Podľa polície je práve táto zmena mimoriadne nebezpečná. Po kliknutí na odkaz je používateľ presmerovaný na falošnú webovú stránku, ktorá je takmer na nerozoznanie od originálu. Ak na nej zadá údaje z platobnej karty, útočníci získajú plný prístup k jeho účtu.
Polícia odporúča niekoľko jednoduchých, ale zásadných krokov na ochranu pred podvodmi:
- Buďte ostražití. V dnešnej dobe vám nikto neposiela peniaze len tak.
- Kontrolujte adresu odosielateľa. Ak e‑mail prichádza z podozrivej alebo neznámej adresy, ide s veľkou pravdepodobnosťou o podvod.
- Overujte informácie. Ak si nie ste istí, kontaktujte priamo poisťovňu či banku na oficiálnej infolinke.
- Ak ste už údaje zadali, okamžite konajte. Najskôr volajte banke, aby zablokovala kartu či účet, a následne navštívte najbližšie policajné oddelenie.
Podvodníci svoje metódy neustále prispôsobujú a zdokonaľujú. Práve preto polícia apeluje na verejnosť, aby bola obozretná pri každom e‑maile, ktorý sľubuje rýchle peniaze alebo vyžaduje zadanie citlivých údajov.