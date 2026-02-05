Fakulta elektrotechniky a informatiky STU vyčlenila 800-tisíc eur na podporu výskumných tímov v AI

BRATISLAVA - Fakulta elektrotechniky a informatiky (FEI) Slovenskej technickej univerzity (STU) vyčlenila 800.000 na podporu inovatívnych výskumných tímov v oblasti umelej inteligencie. TASR o tom informovala Zuzana Čerešníková poverená pre PR a marketing FEI STU.
„Podpora inovatívnych tímov je jedným z kľúčových nástrojov, ako systematicky rozvíjať dôležité a perspektívne výskumné témy na našej fakulte, vytvárať priestor pre mladých vedcov a reagovať na aktuálne technologické a spoločenské výzvy. Teší ma vysoká kvalita predložených projektov aj ich tematická rozmanitosť,“ uviedol dekan FEI STU Vladimír Kutiš.
Projekty sa zameriavajú na strategické oblasti
Čerešníková ozrejmila, že projekty sa zameriavajú na strategické oblasti ako sú umelá inteligencia, energetika, kybernetická bezpečnosť či jadrová energetika a budú riešené v období nasledujúcich dvoch rokov. Štyri z podporených projektov sa týkajú rozvoja spolupráce medzi Slovenskou technickou univerzitou a Ekonomickou univerzitou v Bratislave.
„Takto koncipovaná dlhodobá podpora inovačných tímov patrí na Slovensku medzi výnimočné fakultné iniciatívy. Projekty zároveň vytvárajú priestor na naštartovanie a rozvoj spolupráce s praxou, najmä prostredníctvom zapájania priemyselných partnerov, technologického transferu a aplikácie výsledkov výskumu,“ dodala.
Oblasti, na ktoré sa podporené projekty zameriavajú, patria podľa Čerešníkovej medzi strategické témy súčasného výskumu a inovácií. „FEI STU v Bratislave v nich dlhodobo zohráva významnú úlohu a prostredníctvom cielenej podpory inovatívnych tímov posilňuje svoju pozíciu medzi kľúčovými akademickými inštitúciami v tejto oblasti,“ podotkla.