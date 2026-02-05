Najvyšší súd USA povolil Kalifornii prekreslenie volebných obvodov: Čo to znamená?

WASHINGTON - Najvyšší súd USA v stredu povolil štátu Kalifornia prekresliť svoje volebné obvody, čo by mohlo poskytnúť vládnucim demokratom výhodu v novembrových voľbách do Kongresu. Zároveň odmietol námietku tamojších republikánov proti tomuto kroku, informuje agentúra AFP.
Súd vo svojom verdikte uviedol, že Kalifornia môže aplikovať mapu vypracovanú guvernérom Gavinom Newsomom, ktorú schválili občania v referende konanom v novembri 2025. Demokratickej strane by mohla priniesť päť kresiel navyše a oslabiť vplyv republikánov na celoštátnu politiku. Demokratmi ovládaný parlament Kalifornie presadil túto zmenu - oficiálne známu ako Zákon o reakcii na volebné manipulácie - po podobných udalostiach v štáte Texas. Na podnet prezidenta Donalda Trumpa schválili v auguste 2025 tamojší republikánski zákonodarcovia novú mapu volebných obvodov, ktorá Republikánskej strane dáva šancu získať päť ďalších kresiel.
Newsom rozhodnutie Najvyššieho súdu USA privítal
Newsom rozhodnutie Najvyššieho súdu USA privítal. „Donald Trump povedal, že má v Texase ‚nárok‘ na ďalších päť kresiel v Kongrese. Začal túto vojnu o prerozdelenie volebných obvodov. Prehral a prehrá znova v novembri,“ uviedol Newsom. Republikáni majú v súčasnosti v Snemovni reprezentantov len tesnú väčšinu. Demokrati dúfajú, že v novembrových tzv. midterm election, teda voľbách konaných v polovici funkčného obdobia prezidenta, získajú v tejto komore Kongresu väčšinu.