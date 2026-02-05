Cestný pirát na D1! VIDEO 78-ročný vodič jazdil rýchlosťou 201 kilometrov za hodinu

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)
BRATISLAVA - Sedemdesiatosemročný vodič jazdil v nedeľu (1. 2.) na diaľnici D1 v smere z Bratislavy do Trnavy rýchlosťou 201 kilometrov za hodinu. Informovala o tom polícia na sociálnej sieti.
Na D1 jazdil 78-ročný vodič rýchlosťou 201 kilometrov za hodinu (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)
„Na diaľnici D1 v smere z Bratislavy do Trnavy prekročil najvyššiu dovolenú rýchlosť o 91 kilometrov za hodinu v úseku, kde je povolená rýchlosť 110 kilometrov za hodinu,“ spresnila polícia. Dodala, že za rýchlu jazdu mu policajti uložili blokovú pokutu vo výške 800 eur.