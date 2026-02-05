Napätie v Poľsku! PiS tlačí na ľudovcov, aby odišli z vlády a nechali padnúť Tuska

VARŠAVA - Poľská opozičná strana Právo a spravodlivosť (PiS) podľa informácií denníka Rzeczpospolita už niekoľko mesiacov vyvíja tlak na predsedu Poľskej ľudovej strany (PSL) a vicepremiéra Wladyslawa Kosiniaka-Kamysza, aby so svojou stranou odišiel z vládnej koalície a podieľal sa na vytvorení novej vlády s PiS. V prípade úspechu by mal podľa týchto informácií získať post predsedu vlády. Informuje o tom varšavský spravodajca.
Na vznik novej parlamentnej väčšiny by bolo potrebné zapojenie ďalšieho partnera, ktorým by mohla byť opozičná Konfederácia alebo vládna strana Poľsko 2050. Tá sa podľa denníka nachádza vo vnútorných rozporoch, ktoré by mohli viesť k rozpadu jej poslaneckého klubu, pričom už časť poslancov by stačila na vytvorenie novej väčšiny v Sejme.
Zdroje denníka tvrdia, že PiS pri presviedčaní Kosiniaka-Kamysza argumentuje postojom administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorá údajne nemá záujem na pokračovaní vlády premiéra Donalda Tuska, pretože ho považuje za príliš nakloneného EÚ a kritického voči USA. Ako možný nátlak sa spomína obmedzenie kontaktov Poľska s Pentagónom a zníženie vojenskej spolupráce. Kosiniak-Kamysz vo vláde zastáva post ministra obrany. Podľa komentátora Huberta Salika ide buď o pokus cudzej mocnosti zasiahnuť do vnútropolitického vývoja Poľska, čo by znamenalo vážny diplomatický škandál, alebo ide o nepravdivé tvrdenia, ktoré by mohli napĺňať znaky trestného činu.