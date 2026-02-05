MIRRI podpísalo zmluvy na nenávratné príspevky z eurofondov za takmer 8 miliónov eur

BRATISLAVA - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR podpísalo v uplynulých dňoch 15 zmlúv o nenávratnom finančnom príspevku za takmer osem miliónov eur z Programu Slovensko 2021 - 2027. Podpora smeruje do modernizácie škôl, obnovy verejných a zelených priestorov, športovej a cyklistickej infraštruktúry. Najväčší balík, viac ako tri milióny eur, ide na rekonštrukcie cesty druhej triedy v Považskej Bystrici, ktorá je dôležitou dopravnou tepnou regiónu, informovalo vo štvrtok MIRRI.
„Eurofondy majú zmysel vtedy, keď ich ľudia cítia v každodennom živote. Som veľmi rád, že rekonštrukcia cesty v Považskej Bystrici v hodnote viac ako tri milióny eur prinesie bezpečnejšiu a plynulejšiu dopravu pre tisíce obyvateľov regiónu,“ uviedol minister investícií Samuel Migaľ (nezávislý).
Podporili aj desiatky menších projektov
Popri veľkých investíciách boli podporené aj desiatky menších projektov, ktoré zlepšujú kvalitu škôl, verejných priestorov a rozširujú možnosti aktívneho trávenia voľného času. Príkladom je modernizácia Základnej školy Pieninská v Banskej Bystrici, ktorá dostane z eurofondov 630.000 eur, či rekonštrukcia mosta cez rieku Hornád v okrese Spišská Nová Ves za takmer 600.000 eur.