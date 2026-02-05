Extrémne počasie v Španielsku: Najvyšší stupeň pohotovosti je už zrušený

BARCELONA - Španielsko zrušilo vo štvrtok najvyšší stupeň pohotovosti pre prívalové dažde v regióne Andalúzia. V oblasti je nezvestná jedna žena, informuje správa agentúry AFP.
Búrka Leonardo priniesla do niektorých andalúzskych okresov v stredu viac ako 40 centimetrov zrážok, v dôsledku čoho úrady evakuovali tisíce osôb, došlo k ochromeniu železničnej i cestnej dopravy a zatvoreniu škôl. Španielska Občianska garda uviedla, že v stredu spadla žena do rieky Turvilla v andalúzskej meste Sayalonga a že po nej úrady pátrajú. Španielska meteorologická agentúra AEMET znížila úroveň výstrahy z oranžovej na žltú. Podľa nej sa intenzita dažďa zníži, no voda sa začne zbierať najmä v zasiahnutých oblastiach.
Väčšina škôl v Andalúzii už obnovila vyučovanie
Väčšina škôl v Andalúzii už obnovila vyučovanie. V najviac postihnutých lokalitách je zrušené aj naďalej, pričom viaceré cesty a železnice sú stále nepriechodné. Prívalové dažde zasiahli minulý týždeň aj susedné Portugalsko a vyžiadali si už päť obetí a ďalšie stovky ľudí utrpeli zranenia. Vedci pripisujú extrémne počasie zhoršujúcej sa zmene klímy.