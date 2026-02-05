Totálna nezodpovednosť! Mladík jazdil pod vplyvom drog pri obci Bystré

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Žilinský kraj)
BYSTRÉ - Polícia obvinila 20-ročného muža z obce v okrese Vranov nad Topľou z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, koncom decembra minulého roka viedol osobné vozidlo od obce Bystré smerom na Hanušovce nad Topľou a pri predchádzaní narazil do vozidla, ktoré predchádzal.
Policajti oboch účastníkov nehody skontrolovali. Výsledky dychových skúšok boli negatívne, no u 20-ročného vodiča mal drogový test pozitívny výsledok. „Následným odborným posudkom bola preukázaná prítomnosť amfetamínu i metamfetamínu,“ spresnila hovorkyňa s tým, že obvinený je stíhaný na slobode.