Katastrofálna situácia v Kyjeve: Pre mrazy a útoky odišli státisíce ľudí! Milión domácností je bez tepla a elektriny

KYJEV - Po jednom z najsilnejších ruských útokov za posledné mesiace sa Kyjev ocitol v hlbokej energetickej kríze. Bez elektriny, tepla a vody zostali stovky tisíc ľudí, z mesta už odišli státisíce obyvateľov a problémy neobišli ani samotný ukrajinský parlament.
Dodávky vody v Kyjeve boli plne obnovené
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj informoval, že v utorok večer bolo len v Kyjeve bez elektriny viac ako milión spotrebiteľov. Bez kúrenia zostalo v ukrajinskej metropole viac ako 4000 bytových domov.
Vo svojom videopríhovore z utorka večera Zelenskyj vyzval, aby sa všetko úsilie sústredilo na zmiernenie tohto stavu, ktorý je dôsledkom série útokov ruskej armády. Dodal, že za riešenie tejto situácie nesie osobnú zodpovednosť vláda, od ktorej očakáva, že mu v stredu predloží konkrétny a jasný zoznam opatrení a riešení.
Ukrajinský minister pre komunity Oleksij Kuleba v príspevku na sieti Telegram doplnil, že v utorok večer bola v Kyjeve úplne obnovená dodávka vody. Dodal, že v niektorých oblastiach hlavného mesta však stále pretrváva nízky tlak v rozvodoch vody, takže voda sa nemusí dostať na vyššie poschodia.
Mesto bez energie a základných služieb
Ruské raketové a dronové útoky uvrhli ukrajinskú metropolu do stavu, ktorý miestni predstavitelia opisujú ako každodenné utrpenie. Prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil, že po posledných úderoch zostal bez elektrickej energie približne milión domácností.
Kolaps základnej infraštruktúry sa prejavil okamžite. V mnohých častiach Kyjeva prestali fungovať dodávky vody, tepla aj elektriny, pričom výpadky zasiahli nielen obytné domy, ale aj štátne inštitúcie.
Parlament bez prúdu, no rokovanie pokračuje
Medzi budovami, ktoré zostali úplne bez energií, je aj sídlo ukrajinského parlamentu. Predseda Najvyššej rady Ruslan Stefančuk potvrdil, že zákonodarný zbor funguje bez elektriny, vody aj kúrenia.
„Ďalší ruský raketový a dronový útok zanechal ukrajinské mestá bez základných služieb. Najvyššia rada je momentálne v rovnakej situácii,“ uviedol Stefančuk. Parlament napriek tomu podľa jeho slov pokračuje v práci.
Státisíce ľudí opúšťajú metropolu
Energetická kríza a extrémne mrazy prinútili obyvateľov Kyjeva k drastickým rozhodnutiam. Primátor Vitalij Kličko upozornil, že len v januári metropolu opustilo približne 600-tisíc ľudí.
„Nie každý má možnosť odísť, no počet obyvateľov mesta výrazne klesol,“ konštatoval Kličko. Ruského prezidenta Vladimira Putina zároveň obvinil, že cielene využíva mrazivé počasie na psychický tlak na Ukrajincov s cieľom zlomiť ich odpor a vyvolať napätie v spoločnosti.
Teploty v Kyjeve sa v posledných dňoch pohybujú okolo mínus 20 stupňov Celzia, čo situáciu v nevyhrievaných domácnostiach ešte zhoršuje.
Opravy brzdia mrazy aj poplachy
Podľa šéfa energetickej spoločnosti Yasna Serhija Kovalenka je v Kyjeve bez prúdu približne 173-tisíc odberných miest a asi polovica bytov nemá funkčné kúrenie. Obnovu poškodených zariadení komplikujú silné mrazy a neustále letecké poplachy.
Zelenskyj preto minulý týždeň vyhlásil na Ukrajine stav energetickej núdze.
Útoky naprieč krajinou
Energetická spoločnosť Ukrenerho uviedla, že najkritickejšia situácia je v Kyjeve, Kyjevskej oblasti a v regiónoch blízko frontovej línie – najmä v Charkovskej, Sumskej a Doneckej oblasti. Výrazné problémy hlásia aj z Poltavskej oblasti.
Podľa spoločnosti Rusko uskutočnilo komplexný útok, ktorý poškodil výrobné kapacity aj prenosové a distribučné siete.
Viac než 300 dronov a rakety
Zelenskyj informoval na sieti X, že Rusko v noci na utorok zaútočilo kombináciou balistických a riadených striel spolu s viac ako 300 dronmi. Ukrajinské vzdušné sily spresnili, že päť rakiet a 24 dronov zasiahlo jedenásť cieľov.
Údery smerovali najmä na Kyjev a regióny ako Vinnycká, Dnepropetrovská, Odeská, Záporožská, Poltavská či Sumská oblasť, kde hlásia civilné obete a rozsiahle škody na energetickej infraštruktúre.
Výpadok aj v Černobyle
V dôsledku útokov prišla o všetko vonkajšie napájanie aj Černobyľská jadrová elektráreň. Informoval o tom riaditeľ Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu.
Výzva na pomoc a sankcie
Minister zahraničných vecí Andrij Sybiha vyhlásil, že Ukrajina naliehavo potrebuje posilnenie protivzdušnej obrany, okamžitú energetickú pomoc a zvýšenie sankčného tlaku na Moskvu.
Dlhodobé výpadky elektriny sa podľa agentúry AFP stali realitou už od roku 2022, keď Rusko začalo systematicky útočiť na ukrajinskú energetickú sieť. V súčasnosti však niektorí obyvatelia hovoria, že elektrinu majú len jednu či dve hodiny denne – alebo vôbec.