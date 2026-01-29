Štvrtok29. január 2026, meniny má Gašpar, zajtra Ema

AKTUÁLNE Parlament schválil lex Matovič: Novela rokovacieho poriadku aj etický kódex sú realitou!

V pléne schválili novelu rokovacieho poriadku a etického kódexu.
V pléne schválili novelu rokovacieho poriadku a etického kódexu. (Zdroj: TASR/Jakub Kotian, Facebook/Zomri)
TASR

BRATISLAVA - Veľkou témou v parlamente počas uplynulých dní bol takzvaný "lex Matovič", ktorým sa koalícia rozhodla zmeniť etické pomery v parlamente. Po novom nastávajú zmeny v tom, či budú môcť poslanci vystupovať emotívne alebo sa urážať. Zmení sa tiež spôsob, akým budú môcť chodiť do pléna oblečení a nič iné ako sako s nohavicami zrejme nebude pripadať do úvahy. Koalícia vo štvrtok 29. januára večer tieto zmeny napokon 78-člennou väčšinou schválila.

Novela rokovacieho poriadku bude prvým bodom januárovej schôdze (Zdroj: TASR/Jakub Popelka)

  • koalícia 78 hlasmi schválila novelu rokovacieho poriadku a etického kódexu v parlamente,
  • poslanci vládnej koalície týmto zákonom reagujú aj na bizarný priebeh decembrovej schôdze, kde sa údajne konzumoval alkohol, prišlo k verejnej potýčke a tiež k vulgárnym urážkam,
  • druhá strana pléna tvrdí, že týmto krokom bol schválený "bič na opozíciu", pričom narážajú aj na úpravu dĺžky rozpravy,
  • po novom sa končia aj neformálnosti podobné príchodu do pléna Národnej rady v mikine s "hanlivým nápisom" a každý poslanec bude musieť byť riadne upravený a pravdepodobne len v obleku.

Poslanci schválili 78 hlasmi úpravu rokovacieho poriadku parlamentu. Novela zákona prináša viaceré zmeny. Zavádza napríklad maximálnu dĺžku času na rozpravu o bode programu. Špecifikuje tiež nežiaduce správanie poslancov a sprísňujú sa sankcie. Ruší sa aj povinnosť čítať pozmeňujúci návrh v pléne.

K schváleniu noviel sa už vyjadril aj predseda parlamentu za Hlas-SD Richard Raši. "V parlamente má poslanec chodiť slušne oblečený, pretože okrem seba reprezentuje aj inštitúciu. Ďalšia koalícia môže toto usmernenie zmeniť, a zaviesť aj žabky a šortky ako vhodný odev, ak im to príde lepšie ako sako. No ja aj vy vieme, že tak nespravia," napísal a poukazoval na možnosť, že aj koaličníci by mohli nosiť vlastné tričká (ktoré na brífingu aj ukázal), ale vraj to nebudú robiť.

Poslankyňa Slobody a Solidarity (SaS) Martina Bajo Holečková zas prízvukuje to, že aj keď prišlo k novelizácii rokovacieho poriadku a etického kódexu, zabudlo sa popritom na toľko skloňované konzumovanie alkoholu. "Koalícia práve schválila, že v parlamente sa aj naďalej bude môcť v piť alkohol a o osude tejto krajiny budú môcť rozhodovať ľudia pod vplyvom," napísala Bajo Holečková.

 
 

Opozičný poslanec za Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) František Majerský v statuse hovorí o "zalepení úst opozícii".

 
 

Podľa opozičného Progresívneho Slovenska je za schváleným návrhom aj fakt, že Tibor Gašpar by si prípadnú funkciu podpredsedu parlamentu udržal aj vo väzbe. Gašpar je obžalovaný v kauze Očistec.

 
 

"Vládna mafia práve schválila ŠTB-ácky zákon na šikanu opozície," zareagoval zas poslanec Michal Šipoš z Hnutia Slovensko. Opoziční poslanci pripomínajú aj to, že ešte pred schválením novely rokovacieho poriadku a etického kódexu bola opätovne "useknutá" rozprava a skrátená o značný čas. Koalícia podobne postupovala aj pri schvaľovaní predchádzajúcich zákonov, napríklad pri novele Trestného zákona.

Nežiadúce správanie aj čítanie pozmeňováku v pléne

Novela špecifikuje nežiaduce správanie poslancov a sprísňujú sa sankcie. Ruší sa aj povinnosť čítať pozmeňujúci návrh v pléne.

Dĺžka času na rozpravu o bode programu bude po novom stanovená na najviac 37,5 hodiny, v prípade diskusie o programovom vyhlásení vlády či štátnom rozpočte na najviac dvojnásobok 37,5 hodiny. NR SR zároveň bude môcť na návrh aspoň dvoch klubov rozhodnúť o skrátení či predĺžení dĺžky času. „Dĺžka času na rozpravu nemôže byť kratšia ako 12,5 hodiny,“ píše sa v úprave.

Stanovená dĺžka času na rozpravu sa bude rovnomerne deliť medzi poslanecké kluby a nezaradených poslancov. „Každý klub si bude môcť flexibilne hospodáriť s časom podľa svojich potrieb a podľa vecného zamerania bodu programu,“ argumentovali koaliční poslanci, ktorí za úpravou stoja. Do rozpravy sa budú môcť zákonodarcovia prihlasovať od jej začiatku, v jej priebehu až do skončenia, a to aj opakovane. Poslanec sa do nej bude môcť prihlásiť i v prípade, ak si jeho klub už vyčerpal čas, a to najmä na účel neskoršieho odovzdania písomného prejavu, respektíve pozmeňujúceho návrhu.

Poslanci NR SR hlasujú počas 43. schôdze o vetovanom zákone o transformácii ÚOO.
Zobraziť galériu (5)
Poslanci NR SR hlasujú počas 43. schôdze o vetovanom zákone o transformácii ÚOO.  (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Dĺžka rečníckeho času prejde taktiež zmenou

Novela tiež upravuje dĺžky rečníckeho času. Navrhovateľ a spravodajca budú mať na úvodné a záverečné slovo najviac desať minút, v rozprave najviac 40 minút. „Do limitu 40 minút sa započítava aj prednes pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu, ich faktické poznámky a procedurálne návrhy,“ uvádza sa v novele. Aj ďalšie osoby, ktorým parlament umožní vystúpiť, budú mať maximálne 40 minút.

Úprava rieši aj správanie poslancov. Špecifikuje nežiaduce správanie a sprísňuje sankcie. „Predsedajúci najprv vyzve poslanca na zachovanie poriadku. Ak výzva neviedla k náprave, predsedajúci poslanca vykáže. Vykázanie poslanca z dôvodu narušenia poriadku na schôdzi už nebude sankcionované jedným neospravedlneným dňom na schôdzi, ale stratou jedného mesačného platu vrátane paušálnych náhrad a príplatkov,“ píše sa v novele. Do rokovacieho poriadku sa dopĺňa i ustanovenie o obliekaní zákonodarcov.

Zobraziť galériu (5)
 (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Po novom tiež bude zakázané vyhotovovať a používať plagáty a transparenty v sále, nielen ich vnášať. Vymedzuje sa zároveň tzv. diskrétna zóna okolo rečníckeho pultu a okolo miest určených pre šéfa, podpredsedov NR SR a členov vlády. „Cieľom je zamedziť rušivým vplyvom ostatných poslancov, respektíve osôb prítomných na schôdzi, pričom do predmetnej zóny sa bude dať vstúpiť iba po súhlase rečníka, respektíve predsedajúceho alebo týchto osôb,“ priblížili poslanci. Úprava tiež zakazuje používať v sále telefóny na telefonovanie či vyhotovovanie záznamov.

Ruší sa tiež povinnosť čítať pozmeňujúci návrh v pléne NR SR. „Bude postačovať, aby bol pozmeňujúci a doplňujúci návrh zverejnený najneskôr do začatia rokovania o bode programu,“ doplnili predkladatelia. Zavádza sa i povinnosť predkladať informatívne konsolidované znenie pri návrhu noviel zákonov. Špecifikujú sa podmienky pri účasti verejnosti na balkóne.

V rokovacom poriadku po novom bude i ustanovenie o tom, že na schôdzi, ktorú šéf NR SR zvolal na žiadosť aspoň pätiny poslancov, sa nebude môcť rokovať o návrhu, ktorý je už súčasťou prebiehajúcej schôdze. Úprava rieši aj parlamentné výbory a situácie, keď bol predseda odvolaný alebo sa funkcie vzdal a nepoveril výkonom svojich právomocí podpredsedov výboru.

Novela má byť účinná od 15. mája tohto roka.

Novelou prešiel aj etický kódex

Poslanec pri výkone svojej funkcie koná vždy so zreteľom na verejný záujem. Vyplýva to z etického kódexu poslanca, ktorý parlament schválil vo štvrtok spolu s novelou rokovacieho poriadku. Etický kódex má stanoviť štandardy a pravidlá konania a správania sa poslanca. Poslanec sa má zdržať osobných urážok, vulgárnych výrazov a vyjadrení ponižujúcich ľudskú dôstojnosť inej osoby.

Poslanci NR SR hlasujú počas 43. schôdze o vetovanom zákone o transformácii ÚOO.
Zobraziť galériu (5)
Poslanci NR SR hlasujú počas 43. schôdze o vetovanom zákone o transformácii ÚOO.  (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

„Poslanec koná čestne, zodpovedne a svedomito, v súlade s odbornou starostlivosťou, verejným záujmom a dobrými mravmi. Poslanec sa zdrží konania, ktoré by mohlo neprimerane ohroziť či poškodiť dôveru verejnosti k Národnej rade Slovenskej republiky. Poslanec komunikuje s verejnosťou, zamestnancami Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky a s ďalšími poslancami s rešpektom, zdvorilo a v súlade so štandardami slušného správania,“ píše sa v schválenom etickom kódexe.

Hovorí sa v ňom aj o tom, že informácie nadobudnuté pri výkone funkcie alebo v jej súvislosti nesmie poslanec využívať ako nástroj na získanie „osobného, majetkového alebo iného prospechu alebo výhody pre seba a pre iných, ani ich používať na ujmu inej osoby alebo skupiny osôb“.

Poslanec má podľa etického kódexu podporovať všetky opatrenia, ktoré posilnia informovanosť, otvorenosť a transparentnosť pri výkone funkcie poslanca. „Poslanec počas svojho mandátu neuzavrie žiadnu dohodu, ktorá by ho zaväzovala konať alebo hlasovať v súkromnom záujme iných osôb. Poslanec pri výkone svojho mandátu koná hospodárne, chráni majetok štátu pred poškodením, zničením a zneužitím. Zverené finančné prostriedky využíva čo najefektívnejšie, v súlade s účelom, na ktorý boli určené, a nezneužíva ich na dosiahnutie osobného prospechu,“ uvádza sa v materiáli.

Zobraziť galériu (5)
 (Zdroj: Topky Ramon Leško, YouTube NR SR Facebook Zomri, gettyimages.com)

Etický kódex upravuje aj pravidlá obliekania. „Za formálny odev sa považuje pánsky oblek s košeľou alebo slušné nohavice so sakom a košeľou pre muža a dámsky kostým, nohavice alebo sukňa s vrchným dielom alebo šaty vhodné na formálne príležitosti pre ženu a spoločenská (formálna) obuv,“ píše sa v materiáli. Za formálny odev sa nepovažuje napríklad športové oblečenie vrátane tričiek a mikín alebo športová obuv.

Parlament má za sebou noc, ktorá sa smutne zapíše do histórie: Bitka, nadávky, prostredník, urážky a tiež alkohol! Prečítajte si tiež

Parlament má za sebou noc, ktorá sa smutne zapíše do histórie: Bitka, nadávky, prostredník, urážky a tiež alkohol!

Poslanec môže mať na svojich osobných elektronických zariadeniach umiestnené nálepky a symboly osobnej identity alebo presvedčenia, avšak zabezpečí, aby neboli viditeľné počas jeho vystúpenia od rečníckeho pultu v rokovacej sále.

Predsedajúci má podľa etického kódexu viesť schôdzu spôsobom, ktorý posilňuje dôveryhodnosť a dobré meno národnej rady. „Postupuje nestranne, zdvorilo, s odbornou starostlivosťou a s rešpektom voči všetkým poslancom a iným osobám prítomným na schôdzi národnej rady a dbá na zákaz diskriminácie,“ píše sa v etickom kódexe. Za porušenie kódexu bude poslanec podliehať disciplinárnej právomoci, ktorá je upravená v rokovacom poriadku parlamentu.

