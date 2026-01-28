Na Prettiho v Minneapolise strieľali až dvaja agenti pohraničnej stráže

WASHINGTON - Podľa amerických orgánov strieľali na Alexa Prettiho v Minneapolise až dvaja agenti Úradu colnej a pohraničnej stráže (CBP). Vyplýva to z predbežnej správy amerického ministerstva vnútornej bezpečnosti (DHS) vypracovanej pre Kongres, ktorú v utorok citovali viaceré americké médiá. Informuje o tom agentúra DPA a magazín Politico.
Podľa správy sa Pretti údajne pokúsil zasiahnuť do konfliktu medzi agentmi a ženou protestujúcou proti imigračným operáciám. Príslušníci CBP sa potom „pokúsili Prettiho zatknúť“, ten sa však údajne bránil a agenti ho následne chytili a zrazili na zem. Úrad CBP pre profesionálnu zodpovednosť v dokumente uviedol, že dvaja agenti začali na Prettiho strieľať po tom, ako iný agent na mieste zakričal, že 37-ročný muž má pri sebe zbraň. Po streľbe jeden z agentov nahlásil, že má Prettiho zbraň. Dokument však neuvádza, kedy presne agent túto zbraň zaistil.
Nové informácie poskytnuté CBP sa líšia od pôvodných správ DHS, ktoré vo svojom vyhlásení cez víkend uviedlo, že jeden z agentov pohraničnej stráže vystrelil „obranné výstrely“ po tom, čo sa k nim Pretti „priblížil“ so zbraňou. Najnovšia správa už neuvádza, že by sa Pretti pokúsil siahnuť po svojej zbrani. Dostupné videozáznamy tiež ukázali, že Pretti bol pred streľbou obkľúčený a odzbrojený bezpečnostnými zložkami. Už 7. januára agenti Imigračného a colného úradu (ICE) v Minneapolise smrteľne zranili Američanku Renée Goodovú, ktorá sa jedného z nich údajne pokúšala zraziť autom. Toto tvrdenie spochybňujú videá z miesta činu, na ktorých vidieť, že Goodovej vozidlo sa agentovi vyhýbalo.