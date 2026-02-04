Desivý incident v Írsku: Hromadná bitka sa zvrhla! Slovák Martin bodol muža nožom priamo do krku

LONGFORD – V strednej časti Írska došlo k vážnemu incidentu. Polícia vyšetrovala napadnutie a bodnutie nožom, ktoré mal mať na svedomí občan Slovenskej republiky. Prvé pojednávanie už prebehlo. Podmienky boli nekompromisné.
Počas minulého týždňa zasiahol írske mesto Longford prípad napadnutia nožom. Polícia v rámci vyšetrovania zadržala istého Martina Grundza (29) slovenskej národnosti. Informuje o tom Shannon Side.
Prepustený na kauciu
V utorok 4. februára sa dostavil Grundza na pojednávanie v teplákoch a mikine. Zastupoval ho advokát Diarmuid Quinn. Okresný súd v Longforde prepustil slovenského občana na kauciu.
Gurdza býva podľa oficiálnych predložených údajov na 47 Lana Aoibheann v Longforde. Obeť bodol nožom v stredu 28. februára na Chapel Lane. Obvinili ho z napadnutia nemenovaného muža (30).
Obeť skončila s vážnymi zraneniami v nemocnici
Podľa poskytnutých informácií sa malo na mieste len pár chvíľ pred incidentom zhromaždiť približne 20 ľudí. Viacerí začali po sebe kričať a v rukách držali zbrane. Napadnutý muž utrpel poranenie krku a vo vážnom stave ho previezli do miestnej nemocnice. Medzitým ho už prepustili do domácej starostlivosti. Ako informuje The Irish Independent, išlo zrejme o spor medzi rómskymi rodinami.
Podľa policajta Davida Carthyho zadržaný Grundza na obvinenie vôbec nereagoval. Advokát sa vyjadril, že poberá dávky v rámci invalidného dôchodku.
Sudkyňa Bernadette Owensová schválila obvinenému Grundzovi kauciu vo výške 2 500 eur. Okrem toho musel odovzdať pas a počas vyšetrovania sa nesmie zdržiavať na Chapel Lane a musí byť stále zastihnuteľný na adrese v Edgeworthstowne.