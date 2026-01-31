Vo vysokých polohách Tatier platí mierne lavínové nebezpečenstvo

LIPTOVSKÝ HRÁDOK - Vo vysokých polohách Vysokých a Nízkych Tatier platí v sobotu mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Informovalo o tom Stredisko lavínovej prevencie (SLP) Horskej záchrannej služby (HZS).
Riziko lavín na severných svahoch
„Vplyvom posledného sneženia spojeného so silným južným vetrom sa miestami vytvorili snehové dosky, hlavne na severných orientáciách. Uvoľnenie lavíny je možné na veľmi strmých svahoch, najmä pri veľkom dodatočnom zaťažení. Na niektorých svahoch, najmä na severe sa hlbšie v profile nachádza slabá vrstva nebezpečného hranatozrnného snehu. V polohách pod 1600 metrov nad morom bol sneh premočený, a preto vplyvom ochladenia stvrdol a stabilizoval sa,“ uviedlo SLP.
Silný vietor ukladá nový sneh
Doplnilo, že za poslednú periódu sneženia napadlo do 15 centimetrov nového snehu. „Sneženie sprevádzal veľmi silný južný vietor o sile víchrice. Vietor ukladal nový sneh na záveterné miesta, do žľabov severných orientácií a pod skalné steny. Pod novým snehom sa nachádza kôra staršieho snehu,“ priblížilo stav snehovej pokrývky SLP.
Stabilná lavínová situácia platí už dlhšie vo Veľkej a Malej Fatre. „Ojedinele sa v snehovej pokrývke nachádza slabá vrstva hranatozrnného snehu. Vzhľadom na celkovo malú výšku snehu a malé množstvo nebezpečných miest je tu vyhlásené iba malé lavínové nebezpečenstvo,“ dodalo SLP.