Záchranári nesúhlasia so zmenou systému záchraniek: Majú podporu od samospráv

PARTIZÁNSKE - Záchranári nesúhlasia so zámerom Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR zmeniť systém poskytovania záchrannej zdravotnej služby (ZZS). Ak vstúpi do platnosti, sú pripravení podať výpovede. Ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD) vyzvali, aby pozastavil proces a rokoval s nimi. Ich stanovisko podporuje i Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS). Informovali o tom zástupcovia záchranárov a ZMOS-u v stredu na tlačovom brífingu v Partizánskom.
Božik žiada hlas záchranárov
Predseda ZMOS-u Jozef Božik apeloval na to, aby záchranárske organizácie mali kľúčový hlas pri tvorbe reformy. „Obávame sa, že ak by došlo k tomu, že tieto jednotlivé body by boli spravované nemocnicami, tak by sa mohlo stať, že vlastne cez ekonomiku zdravotnej služby by si nemocnice riešili nedostatok peňazí alebo zlú ekonomiku nemocnice,“ uviedol Božik.
archívne video
Slovenská spoločnosť urgentnej medicíny a medicíny katastrof (SSUMaMK), lekári a záchranári sa spoločne so ZMOS-om podľa neho budú snažiť o to, aby ak bude prijatý nejaký nový model, aby to bol model, ktorý bude viesť k lepšiemu, nie k horšiemu. Božik zároveň avizoval, že ZMOS bude žiadať stretnutie s ministrom.
Hrozí kolaps?
„My by sme prosili pána ministra, aby tento návrh v takej podobe, ako bol predložený, stiahol,“ povedala Zuzana Pukancová zo Základnej odborovej organizácie pri ZZS v Bratislave. ZZS podľa nej už teraz funguje na ochote ľudí robiť nad rámec svojich pracovných povinností, ľudia slúžia obrovské množstvo nadčasov. „Systém funguje proste na hrane a keď sa ešte rozbije, tak je možné, že to už bude totálny kolaps,“ zdôraznila.
Viceprezident SSUMaMK Ivan Majling podotkol, že v súvislosti s predstaveným zámerom nastala jednoznačná zhoda celej záchranárskej komunity, podporu majú aj od iných zdravotníkov a súčastí integrovaného záchranného systému. „Žiadame ministra, aby pozastavil tento proces a vrátili sme sa na začiatok a využil to, čo sa mu podarilo - zjednotiť celú záchranársku obec a tento moment využil na to, aby sme sa zjednotení posadili k spoločnému stolu a prišli od začiatku k tomu najlepšiemu riešeniu všetkých problémov, ktoré sme záchrannej službe za tie roky nevyriešili a posunuli sa dopredu, nie dozadu,“ dodal Majling.
Ministerstvo otvára diskusiu
Komunikačný odbor MZ SR reagoval, že rezort predstavil základný zámer ďalšieho fungovania ZZS na Slovensku a tým otvoril odbornú diskusiu so všetkými dotknutými aktérmi. Aktívne do nej podľa neho zapája aj samotných záchranárov, ktorých úloha je v systéme zdravotníctva nenahraditeľná. „Spoločne s partnermi rezort hľadá konsenzuálne riešenie, ktoré bude predovšetkým v prospech pacienta a zároveň posilní a jasne ukotví postavenie záchranára. Zástupcovia ministerstva v diskusiách naďalej pokračujú, naposledy sa stretli v utorok (3. 2.) so záchranárskymi odborármi. Vzhľadom na prebiehajúce rokovania je v tejto fáze predčasné hovoriť o konkrétnych detailoch,“ doplnilo ministerstvo.
Fungovanie záchraniek by po novom mohlo spadať pod nemocnice s urgentnými príjmami. Tie by mali mať na výber rozhodnúť sa, akým spôsobom budú záchranky prevádzkovať. Na výber budú mať z troch možností. Zámer predstavil minister koncom januára a zároveň deklaroval, že príprave kompletnej legislatívy bude ešte predchádzať široká odborná diskusia.