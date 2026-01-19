Čierny týždeň v Alpách! Lavíny si vyžiadali životy štyroch Čechov: Odborníci varujú aj pred Tatrami

VIEDEŇ/BRATISLAVA - Rakúske Alpy majú za sebou jeden z najtragickejších týždňov posledných rokov. Kým v sobotu zahynuli v Štajersku traja českí skialpinisti, len pár dní predtým otriasla verejnosťou smrť iba 13-ročného českého chlapca v Bad Gasteine. Horská záchranná služba (HZS) upozorňuje, že nebezpečenstvo číha aj v slovenských horách – stačí „zradná dvojka“ a minútové podcenenie situácie.
Bilancia posledných dní v Rakúsku je mrazivá: celkovo deväť obetí lavín, z toho štyria českí občania. Posledná tragédia sa odohrala v sobotu v štajerskom Pusterwalde. Skupinu siedmich českých skialpinistov zasiahla lavína na hore Schönfeldspitze. Hoci boli podľa polície výborne vybavení, trojici z nich (35 až 50 rokov) už záchranári nedokázali pomôcť. Ich telá museli kvôli víchrici a hmle vyslobodiť vrtuľníkmi až v nedeľu.
Tragický prípad sa odohral aj uplynulý utorok v stredisku Sportgastein. Iba 13-ročný český chlapec, ktorý bol v horách s rodinou, opustil vyznačenú trasu a jazdil vo voľnom teréne v blízkosti protilavinových zábran. Snehová masa, ktorú podľa polície pravdepodobne uvoľnila samotná skupina, chlapca úplne zasypala. Hoci ho svedkovia a záchranári našli rýchlo, zranenia spôsobené tlakom snehu proti oceľovým zábranám boli nezlučiteľné so životom.
Pozor na Tatry
V tieni týchto tragédií vydala varovanie aj slovenská Horská záchranná služba (HZS). Vo Vysokých, Západných a časti Nízkych Tatier platí na pondelok 2. stupeň lavínového nebezpečenstva. Mnohí turisti mierny stupeň podceňujú, no štatistiky sú neúprosné: až 34 % všetkých lavínových nehôd sa stane práve pri druhom stupni. Ľudia strácajú ostražitosť. Pritom v najvyšších polohách sú vetrom vytvorené snehové vankúše, ktoré sa môžu uvoľniť už pri malom zaťažení.
Ak sa už na hory vyberiete, lavínoví špecialisti z HZS prízvukujú, že kľúčom k prežitiu je „lavínová trojica“: vyhľadávač (pípák), sonda a lopatka. Bez tejto výbavy je šanca na záchranu v zasypanom snehu takmer nulová.
Čo robiť, ak vás strhne lavína?
- Fáza zachytenia: Skúste sa zachytiť o stromy alebo skaly v okolí.
- Fáza plávania: Ak vás lavína unáša, robte pohyby podobné plávaniu. Cieľom je udržať sa čo najviac na povrchu masy snehu.
- Fáza zastavenia: Keď cítite, že sneh spomaľuje, dajte si ruky pred tvár. Vytvorte si pred ústami a nosom vzduchovú bublinu, aby ste mali čo dýchať, kým vás nájdu.
Ak ste svedkom nešťastia:
- Dobre si zapamätajte miesto, kde ste strhnutého videli naposledy.
- Okamžite volajte Tiesňovú linku HZS na čísle 18 300.
- Sledujte dráhu lavíny a začnite s hľadaním pomocou pípaka a sondy. Čas v tomto prípade nehrá vo váš prospech – po 15 minútach pod snehom šanca na prežitie dramaticky klesá.