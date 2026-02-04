Krušné chvíle pre Putina, miliardár Musk spravil RADIKÁLNE kroky: Rusko skončilo so ZNEUŽÍVANÍM systému Starlink!

NEW YORK – Len nedávno sa objavila správa, že americký miliardár bol spojený kľúčom k ruskému útoku na Ukrajinu. Moskva totiž využila satelity Starlink a vďaka nim navádzala svoje drony na ciele nepriateľa. Zo súčasných krokov Muska je zrejmé, že o plánovanom útoku cez svoju sieť satelitov nemal ani potuchy.
Americký miliardár a generálny riaditeľ spoločnosti SpaceX, Elon Musk, vo svojom najnovšom vyhlásení uviedol, že ruská armáda už nemá prístup k systémom Starlink. Moskva len nedávno cez tieto satelity spustila útok na Ukrajinu. Musk tak spravil po tom, ako ho ukrajinskí predstavitelia osobne informovali, že nad ukrajinskými mestami operujú ruské drony vybavené pripojením na Starlink. Informuje o tom NY Post.
"Tak sa zdá, že naše kroky na zastavenie neoprávneného využitia Starlinku ruskou stranou skutočne zafungovali," napísal Musk na sociálnu sieť X.
Ukrajina spolupracuje s Muskom
Kyjev si pochvaľuje spoluprácu so spoločnosťou SpaceX. Ukrajinský minister obrany Mychajlo Fedorov (Fjodorov) uvádza, že okrem zamedzeniu prístupu ruských hackerov k satelitom sa pracuje na zabezpečení terminálov Starlinku, ktoré budú fungovať len nad územím Ukrajiny.
"Ukrajina spoločne so Starlinkom už podnikli prvé kroky, ktoré priniesli sľubné výsledky v boji proti ruským dronom," vyhlásil Fedorov na X s tým, že ďalším krokom bude zavedenie autorizovaného systému.
"Ukrajinským používateľom poskytneme už v najbližších dňoch pokyny na registráciu a overenie ich terminálov Starlink. Zvyšné terminály budú deaktivované," doplnil ukrajinský minister obrany.
Priamo v rozpore s politikou SpaceX
Inštitút pre štúdium vojny (ISW) informuje, že ruské sily už celé týždne zneužívali Starlink na rozšírenie dosahu útočných dronov BM-35 na útoky stredného doletu. Takéto kroky sú v priamom rozpore s politikou spoločnosti SpaceX, ktorá ešte vo februári 2024 oznámila, že do Ruska nepredáva ani nezasiela žiadne zo svojich autorizovaných terminálov, a že s ruskou armádou nemá žiadne obchodné väzby.
Musk ešte predtým vyhlásil, že "hoci (ruská) armáda má k tejto technológii prístup, je prísne zakázané zneužiť ju na plánované útoky".
Ako sa Rusi dostali k technológii Starlink?
Experti sa domnievajú, že ruské sily sa dostali k Muskovým dronom a technológii Starlink spôsobom, že jeho drony zostrelili nad ukrajinským územím. "Systém Starlink považujeme za kľúčový pre obranu Ukrajiny proti ruským vzdušným útokom," dodal na záver minister Fedorov.