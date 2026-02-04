Streda4. február 2026, meniny má Veronika, zajtra Agáta

Protesty v Iráne: Počet zatknutých presiahol už 50-tisíc

TASR

WASHINGTON - Aktivisti z americkej organizácie Human Rights Activists News Agency (HRANA) uviedli, že počet zatknutých Iráncov v súvislosti s nedávnou vlnou protestov je najmenej 50.834. Ešte začiatkom týždňa pritom uvádzali, že bezpečnostné sily zadržali takmer 42.000 ľudí. Píše o tom agentúra AP.

Organizácia aktuálne tiež uviedla, že pri protestoch prišlo o život najmenej 6876 ľudí. Existujú však obavy, že skutočný počet mŕtvych môže byť podstatne vyšší. Agentúra AP nedokázala nezávisle overiť počet obetí, aj v dôsledku rozsiahleho výpadku internetu v Iráne.

Teherán ešte koncom januára priznal tisíce úmrtí počas protestov a v nedeľu prezidentský úrad zverejnil mená 2986 ľudí z celkovo 3117, ktorí podľa neho prišli o život pri nepokojoch. Úrady trvajú na tom, že väčšina z nich boli príslušníci bezpečnostných zložiek a „nevinní okoloidúci“, pričom násilie pripisujú „teroristickým činom“. HRANA však informovala o viac než 6800 potvrdených úmrtiach v Iráne. Organizácia tiež uviedla, že vyšetruje ďalších viac ako 17.000 prípadov.

Rezort spravodlivosti považuje vyjadrenia Žilinku o boji proti korupcii za politizujúce
Domáce
Záchranári nesúhlasia so zmenou systému záchraniek: Majú podporu od samospráv
Domáce
Medzi Ficom a Žilinkom to vrie! Premiér REAGUJE na slová generálneho prokurátora
Domáce
Sloboda na dvoch kolesách: Irán konečne povolil ženám jazdu na motocykloch!
Zahraničné
Most je spálený: Pavel už nikdy nebude prezidentom všetkých Čechov, tvrdí Macinka
Zahraničné
Babiš ide v Macronových šľapajách: KRV pred kamerami, premiérovi sa stalo úplne to isté!
Zahraničné
Luxus na ZOH nehľadajte! Skromné ubytovanie športovcov: FOTO Spia v izbách bez stolov a v unimobunkách!
Zahraničné

Fanúšičky Kristiána Barana to nepredýchajú: INTÍMNOSTI so známou speváčkou!
Domáci prominenti
Fotka šiat visiacich na bradavkách obletela svet: Ľudia jej nakladajú a ona? Na toto nie ste pripravení
Zahraniční prominenti
Premiéra Keď sa zhasne: Totálne INÝ Maštalír, Polnišová ukázala mamu a... Vykúkajúca podprsenka!
Domáci prominenti
Svokor Brooklyna Beckhama VYBUCHOL: Rodinné hádky patria mimo internet!
Zahraniční prominenti

Zabudnite na kávu! Kellie má iný spôsob, ako vypnúť: Stačí pár minút PIKANTNEJ zábavy a som LEPŠIA mama
Zaujímavosti
Ostrov, ktorý v navigácii nenájdete! Skrýva DESIVÉ tajomstvo NAJNEBEZPEČNEJŠEJ biologickej zbrane histórie
Zaujímavosti
Záhadné kruhy nad Tatrami! Okolo Mesiaca sa zjavilo niečo, čo pripomínalo svätožiaru: Vieme, čo sa dialo
Zaujímavosti
Jedna noha streda, druhá štvrtok: Exotický ostrov Taveuni leží na dátumovej hranici
Z malej kuchyne do celého sveta: Dimitri vytvoril nápoj, ktorý si obľúbili aj Slováci
plnielanu.sk
Daň z cukru spravila Slovákom poriadne škrty v rozpočte: Nahradí sladké sirupy táto novinka?
hashtag.sk
Nová séria smartfónov REDMI Note 15: Keď sa titánska odolnosť spojí s dlhšou výdržou a profi fotoaparátmi
Domáce
Známa značka predstavuje novinku, aká tu ešte nebola: Všimli ste si ju v obchodoch aj vy?
Domáce

