Šialené zábery z Tatier: Kabelka a telefón v ruke, kočík, či kufor na kolieskach! VIDEÁ turistov bavia internet

ZAKOPANÉ - Vrchol Kasprowy Wierch sa v týchto dňoch stal skôr javiskom absurdného divadla než zimnou turistickou destináciou. Videá turistov, ktorí sa na ľadových chodníkoch šmýkajú, balansujú s kabelkami, kožuchmi či dokonca cestovným kufrom, zaplavili sociálne siete a okamžite sa stali virálnymi.
Ľudská hlúposť nepozná hraníc. Takto okomentovali ľudia viaceré zábery, ktoré sa objavili na sociálnej sieti. Všetky boli zaznamenané na poľskom vrchole Kasprowy Wierch (1987 m n. m.) v Západných Tatrách, ktorý je známy úžasnými výhľadmi a zjazdovkami a tiež ľahkou dostupnosťou lanovkou z Kuźnice. Z vrcholu sa turisti môžu vydať na rôzne chodníky, vrátane masívu Červené vrchy a Giewont. Možno aj kvôli tomu viacerí podcenili náročnosť terénu a to najmä v zimnom období.
Prvé bizarné video zachytáva dievčinu v košuchu, s telefónom v ruke a kabelkou cez ruku, ktorá sa len tak-tak udrží na nohách. Video je o to komickejšie, že počas svojho boja o rovnováhu nespúšťa telefón z ruky. "Gravitácia má dnes dobrú náladu," znie štipľavý komentár oficiálnej stránky Tatry, ktorá video zverejnila. "Aká gravitácia, hlavné je predsa oblečenie a kabelka," neodpustil si jeden v komentároch. "Telefón v ruke je základ na udržanie rovnováhy," zavtipkoval ďalší.
Na video zareagovala Monika, ktorá zverejnila jej zábery z cesty na vrchol. Tie zobrazujú úsek chodníka, na ktorom vidieť ľudí, ktorí ho len s ťažkosťou prechádzajú a padajú na zadok. Turisti nemajú obuté mačky/nesmeky, ktoré sú do daného terénu v zimnom období viac než potrebné. V dave sa dokonca objavila žena s kočíkom, ktorá sa aj napriek nevyhovujúcim podmienkam vybrala zdolať vrchol. "To je normálne cirkus na kolesách. Človek ani nevie, či sa má smiať alebo plakať," zareagovala Poľka.
Ďalšie video ukazuje, že zobrať si kabelku do hôr je ešte slabý odvar. Turisti totiž natočili ženu, ktorá na turistickom chodníku za sebou ťahala cestovný kufor na koliečkach. "Kufre zbalené, dovolenková nálada – Mallorca volá! Zatiaľ sa tu držte," napísala stránka Tatry k záberom vtipnú poznámku. "Možno nastúpila do nesprávneho vlaku," zareagoval jeden v komentároch.
Zábery z Kasproweho Wierchu sú síce pre internet zdrojom nekonečnej zábavy, no zároveň pripomínajú, že hory si nevyberajú – a už vôbec neodpúšťajú podcenenie podmienok. Zimná turistika si vyžaduje výstroj, skúsenosti aj rešpekt k terénu, nie kožuch, kabelku či kufor na kolieskach. Kým sa podobné videá budú objavovať na sociálnych sieťach, horským záchranárom zostáva len dúfať, že sa to neskončí tragicky.
Nepodceňujte prípravy na zimnú túru
Správna výstroj je jedným z najdôležitejších predpokladov bezpečnosti v horách. Pri obliekaní treba myslieť na vrstvenie pre dosiahnutie komfortu pri pohybe, ale aj pri stoji, či oddychu. V adekvátnej zimnej výbave nesmú chýbať paličky, turistické mačky a pri pohybe v lavínovom teréne aj lavínová výstroj. Turistické topánky treba voliť vysoké, odolné voči vode.