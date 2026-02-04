Na Cypre našli mŕtveho ruského podnikateľa: Jeho totožnosť potvrdili testy DNA

NIKÓZIA - Cyperské úrady v stredu oznámili, že telo nájdené v polovici januára v odľahlej oblasti patrí ruskému podnikateľovi Vladislavovi Baumgertnerovi, ktorý bol nezvestný od 7. januára. Jeho totožnosť potvrdili testy DNA. Informovala o tom agentúra Reuters.
Telo našli pátracie tímy
Telo našli pátracie tímy v členitom a ťažko dostupnom úseku cyperského pobrežia v civilnej oblasti kontrolovanej britskými základňami Akrotiri a Dekelia, ktoré sú britským zámorským územím. Baumgertner posledné roky žil v meste Limassol na juhu ostrova. „Okolnosti a príčiny jeho smrti vyšetruje oddelenie kriminálneho vyšetrovania britskej polície,“ uviedol hovorca základní s tým, že podnikateľova rodina bola o jeho smrti informovaná.
Podľa ruských médií bol 53-ročný bývalý magnát v oblasti výroby hnojív vášnivým horolezcom. Miestna polícia aj podnikateľovi blízki sa domnievajú, že príčinou jeho smrti je nehoda pravdepodobne súvisiaca s neúspešným pokusom o zdolanie skalného útvaru.
Ako bývalý vrcholový manažér spoločnosti Uralkali sa Baumgertner dostal do pozornosti verejnosti v roku 2013, keď ho počas takzvanej potašovej vojny - pomenovanej po konflikte medzi Britániou a Nemeckom z roku 1914 súvisiacim s obchodom s uhličitanom draselným - medzi spoločnosťami Uralkalij a bieloruským koncernom Belaruskalij zadržali v Minsku. Následne ho vydali do Ruska. Konanie voči nemu bolo v roku 2015 zastavené.