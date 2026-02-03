Neúnosná situácia v Bratislave! Krajčovičová od Kollára opisuje šokujúce zážitky žien z taxíkov

BRATISLAVA - Kandidátka mimoparlamentnej strany Zoroslava Kollára - Právo na pravdu na základe nedávnej vlastnej negatívnej skúsenosti ale aj skúsenosti iných žien vyzýva všetky kompetentne orgány, ministrov a politikov aby zakročili pri vodičoch z tretích krajín, ktorí v taxíkoch ohrozujú cestujúcich ale aj okoloidúcich ľudí. Situácia s cudzincami v taxíkoch je podľa jej slov neúnosná.
Zuzana Krajčovičová vo svojom najnovšom videu upozorňuje na rastúci problém s vodičmi z tretích krajín, ktorí podľa jej slov ohrozujú cestujúcich aj okoloidúcich. Tvrdí, že jej vlastná negatívna skúsenosť, ako aj množstvo príbehov od iných žien, ukazuje na neúnosnú situáciu v bratislavských taxíkoch.
Poukazuje na každodenné incidenty, ktoré jej ľudia posielajú. „Toto už nie je o doprave, ale o prežití našich rodín a nás žien v taxíkoch,“ hovorí. Podľa nej ide o prípady obťažovania, agresívneho správania, vyhadzovania žien z auta uprostred cesty či bezdôvodné blúdenie mestom.
Krajčovičová tvrdí, že časť týchto vodičov prichádza cez agentúry do Dopravného podniku Bratislava, kde majú odpracovať tri mesiace – často aj ako vodiči autobusov. Po skončení skúšobnej doby však podľa nej končia za volantom taxíkov alebo ako kuriéri jedla. Tento stav označuje za dôsledok „progresívnej agendy“.
„Taxikár musí ovládať jazyk, poznať mesto a niesť zodpovednosť,“ zdôrazňuje. Zároveň vyzýva všetky príslušné orgány, ministrov aj politikov, aby situáciu riešili. „Prestaňte hazardovať s našimi životmi a urobte poriadok s taxikármi z tretích krajín. Koľko nehôd a nešťastí sa ešte musí stať, aby to bola pre vás téma?“ pýta sa. Dodáva, že podľa jej informácií sú niektoré firmy využívajúce takýchto vodičov aj „čiernou dierou na peniaze“, čo má pripravovať štát o príjmy a zároveň vytláčať domácich taxikárov z trhu. Dodáva, že ako žena a matka v Bratislave necíti bezpečne a zodpovednosť pripisuje aj súčasnému vedeniu mesta a kraja.