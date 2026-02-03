Utorok3. február 2026, meniny má Blažej, zajtra Veronika

Ostatní mali úctu, ju LEN POHODILI: Záhada ženského hrobu pri Cardiffe nedá vedcom spať! ČO sa vtedy stalo?

CARDIFF - Neďaleko rušného letiska, kde dnes štartujú lietadlá, sa pod zemou celé stáročia skrývalo miesto smrti, rituálov a nevysvetliteľných rozdielov. Archeologický objav pri Cardiffe odhaľuje príbeh komunity, ktorá žila tvrdo, no zrejme nebola bez významu. Každý nový nález však prináša viac otázok než odpovedí.

Archeológovia pri výskume lokality v blízkosti cardiffského letiska odkryli rozsiahly cintorín pochádzajúci z 6. až 7. storočia. Ide o obdobie, z ktorého sa o bežnom živote ľudí zachovalo len minimum písomných prameňov, a práve preto je nález pre vedcov mimoriadne cenný. Zároveň je však mimoriadne záhadný.

Jedno telo nebolo pochované

V zemi sa doteraz našli desiatky ľudských kostier uložených rôznymi spôsobmi, informuje BBC. Niektoré telá ležali vystreté, iné v skrčenej polohe, no takmer všetky mali rovnakú orientáciu v osi východ – západ. Tento poriadok narúša jediný hrob: telo ženy, ktoré nebolo pochované vôbec, ale pohodené do priekopy. Jej osud výrazne kontrastuje s dôslednosťou, aká bola venovaná ostatným zosnulým.

Najnovšie analýzy ukazujú, že väčšinu pochovaných tvorili ženy. Ich kostry nesú stopy namáhavej fyzickej práce, no zároveň sa pri nich našli predmety naznačujúce istý komfort či spoločenský status. Úlomky zdobenej keramiky a skla pravdepodobne súviseli s pohrebnými rituálmi a priniesli ich pozostalí. Sklo pritom precestovalo tisíce kilometrov – od východného Stredomoria, cez Francúzsko až na Britské ostrovy.

Prečo s nimi zaobchádzali inak?

Osobitnú pozornosť vzbudzujú aj detské pozostatky. Na celom cintoríne sa našli len dve detské kostry, čo je na pomery raného stredoveku nezvyčajné. Navyše boli zasypané iným typom pôdy než dospelí, čo naznačuje, že mohli byť pochované neskôr. Prečo sa s nimi zaobchádzalo inak, zatiaľ nie je jasné.

Vedci postupne analyzujú aj pôvod pochovaných. Predbežné výsledky naznačujú, že nejde o uzavretú miestnu komunitu – niektorí ľudia mohli pochádzať z iných častí Walesu alebo zo západného Anglicka. Odpovede by mohli priniesť DNA testy, ktoré zároveň odhalia, či medzi zosnulými existovali rodinné väzby.

Kľučové sú zuby

Dôležitým zdrojom informácií sú aj zuby. Tie ukazujú, že strava komunity bola prevažne rastlinná a bohatá na sacharidy, pričom mäso a ryby sa v nej objavovali len minimálne alebo vôbec. Práve absencia rýb, a to aj po odchode Rimanov, patrí medzi najväčšie otázniky celého výskumu. Archeológovia plánujú v najbližších mesiacoch preskúmať aj zvyšnú časť cintorína. Veria, že ďalšie nálezy pomôžu poskladať mozaiku príbehov jednotlivcov aj celej komunity. Zatiaľ však platí, že miesto pri Cardiffe si svoje tajomstvá stále stráži — a čím viac ich odhaľuje, tým je záhadnejšie.

