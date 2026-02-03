Epsteinova kauza robí divy aj v našom parlamente! Prekvapivé spojenie, SNS hlasovalo s PS

BRATISLAVA - Kauza týkajúca sa amerického sexuálneho predárora Jeffreyho Epsteina rozvírila aj vody slovenskej politiky. Najskloňovanejšími časťami zverejnených spisov sú na Slovensku pochopiteľne tie, ktoré sa týkajú bývalého šéfa diplomacie Miroslava Lajčáka. Rozsah hrôz, ktoré má mať nebohý finančník na rováši, je však oveľa väčší a obludnejší a odsudzujú ich politici bez ohľadu na stranícke tričko. Postoj k Epsteinovým činom na chvílu v parlamente spojil dokonca aj časť poslancov SNS vrátane Andreja Danka s opozíciou.
Poslankyňa za PS Beáta Jurík predložila procedurálny návrh, aby bolo na rokovanie zaradené uznesenie na podporu slovenských sexuálnych obetí Epsteina . „Nejde o žiadne politikárčenie, nie je tam zmienka o Miroslavovi Lajčákovi a neexistuje tak žiadny dôvod na to, aby to tí ‚tlačovkoví‘ bojovníci za ženy, ako sme videli posledné týždne, nepodporili,“ zdôraznila.
Jej kolegyňa poslankyňa Zuzana Števulová (PS) zasa vyzvala všetky ženy, dievčatá aj ďalších ľudí, ktorí sa cítia ako Epsteinove obete, aby sa nebáli o tom prehovoriť. „Dnes je ten čas, keď môžu vystúpiť, keď môžu prísť za orgánmi činnými v trestnom konaní alebo za organizáciami, ktoré poskytujú pomoc obetiam sexuálneho zneužívania, a povedať o tom,“ vyhlásila.
To, čo sa udialo následne, môžeme označiť za prekvapenie. Poslanci tento návrh totiž nezhodili hneď zo stola, ale odhlasovali jeho zaradenie na program schôdze. Návrh prešiel s podporou 75 hlasov. Podporila ho nielen opozícia, ale aj časť poslancov SNS a niektorí nezaradení poslanci. Za boli z klubu SNS Andrej Danko, Dagmar Kramplová, Milan Garaj a Peter Kotlár. Návrh podporili aj nezaradení poslanci Ján ferenčák, Miroslav Radačovský, Ľubomír Galko a Richard Vašečka.
Veľká časť posalncov sa pri hlasovaní zdržala, proti boli iba dvaja smeráci - Vladimír Baláž a Jozef Valocký.
"Sme veľmi prekvapené," povedala po hlasovaní Jurík a poukázala pritom najmä na štyroch poslancov z SNS. Podotkla, že je to vôbec prvýkrát, čo im takto prešlo uznesenie a bolo zaradené na program schôdze. "Na druhej strane som veľmi nepríjemne prekvapená, pretože ke´d som prednášala procedurálny návrch, niektorí poslanci Smeru a Hlasu sa smiali. ja skutočne neviem, čo je na smiech na celom tomto prípade," povedala.
PS podáva trestné oznámenie
PS tiež podala trestné oznámenie pre prepojenia amerického sexuálneho násilníka Jeffreyho Epsteina na Slovensko. Odôvodnilo to tým, že vo zverejnenej komunikácii sa objavujú správy so slovenskými občanmi či s ľuďmi, ktorí sa v tom čase na Slovensku nachádzali. Krajinu navštívil aj samotný Epstein. Dokumenty majú tiež obsahovať stovky správ o slovenských obetiach sexuálneho násilia. „Jeffrey Epstein je už síce mŕtvy, ale celá tá jeho sieť nechutných zvrhlíkov fungovala. Myslíme si, že tieto osoby majú čeliť spravodlivosti. A, naopak, obete ktoré sú aj na Slovensku, by sa mali spravodlivosti dočkať,“ uviedla Jurík.
Americké ministerstvo spravodlivosti v piatok (30. 1.) oznámilo, že zverejňuje viac ako tri milióny nových strán spisov súvisiacich s prípadom sexuálneho delikventa Epsteina. O kontakte Lajčáka a Epsteina sa vedelo už dlhšie, posledné zverejnené správy však ukázali, že sexuálny delikvent si s našim šéfom diplomacie písal aj o "dievčatách." Samotný Lajčák viackrát odmietol, že by o zločinoch a podozreniach spájaných s Epsteinom vedel či sa na nich podieľal. Jeho zločiny odsúdil. Cez víkend po zverejnený posledných správ však ponúkol premiérovi Robertovi Ficovi svoju rezignáciu z postu poradcu a ten ju prijal.