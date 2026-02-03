AKTUÁLNE Špeciálna policajná jednotka spustila RAZIU v kanceláriách Muskovho X! Miliardára čaká výsluch

PARÍŽ - Odbor parížskej prokuratúry pre boj s kybernetickou kriminalitou prehľadal kancelárie sociálnej siete X amerického miliardára Elona Muska. Prehliadka je súčasťou vyšetrovania začatého začiatkom minulého roka, oznámila dnes prokuratúra. Dodala, že predvolala Muska aj bývalú šéfku siete X Lindu Yaccarinovú na výpoveď, a to na 20. apríla.
Prokuratúra vyšetrovanie začala vlani v januári na základe sťažnosti ohľadom zaujatosti algoritmov na sieti X. Neskôr ho rozšírila v reakcii na sťažnosti na fungovanie chatovacieho systému Grok založeného na umelej inteligencii (AI), informuje agentúra AFP.
Musk sieť X kúpil v roku 2022, keď ešte pôsobila pod názvom Twitter. Sieť následne prešla rozsiahlymi zmenami, ktoré okrem premenovania zahŕňali aj prepustenie väčšiny zamestnancov a uvoľnenie pravidiel na reguláciu obsahu.
Musk je najbohatším človekom na svete
Musk, ktorý je okrem iného šéfom a najväčším akcionárom firmy na výrobu elektromobilov Tesla, je najbohatším človekom na svete. Podľa aktuálneho rebríčka miliardárov zostavovaného agentúrou Bloomberg predstavuje hodnota jeho majetku zhruba 670 miliárd dolárov.
V poslednom čase sa Musk výrazne angažoval tiež v politike. Podporoval amerického prezidenta Donalda Trumpa vo volebnej kampani a po Trumpovom víťazstve niekoľko mesiacov viedol skupinu pre zefektívnenie štátnej správy (DOGE). Vzťahy medzi Trumpom a Muskom sa však postupom času zhoršili.