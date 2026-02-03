Obrovský požiar v Teheráne: Plamene zachvátili tamojší trh! Horeli stovky obchodov

TEHERÁN - Západnú časť iránskej metropoly Teherán zachvátil rozsiahly požiar. Plamene pohltili veľký trhový komplex, nad mestom sa vznášali husté stĺpy čierneho dymu a na mieste zasahovali desiatky hasičských jednotiek. Úrady zatiaľ nehlásia obete.
Oheň vypukol v trhovej štvrti
V pondelok došlo v západnej časti Teherán k rozsiahlemu požiaru, ktorý zachvátil veľký trh v štvrti Jannat Abad. Plamene sa rýchlo rozšírili medzi jednotlivými predajňami a spôsobili rozsiahle materiálne škody.
Podľa prvých informácií bolo zasiahnutých približne 200 obchodov, pričom požiar sa rozšíril na plochu niekoľkých tisíc štvorcových metrov. Hustý dym bol viditeľný z veľkej časti mesta a dočasne skomplikoval dopravu v okolí.
Zásah desiatok hasičov
Na mieste zasahovali hasiči z viacerých staníc. Iránske záchranné zložky uviedli, že hlavným cieľom bolo zabrániť šíreniu ohňa do priľahlých obytných budov. Trhový areál bol evakuovaný ešte predtým, než sa situácia výrazne zhoršila.
Podľa dostupných informácií neboli hlásené žiadne obete ani zranení, čo potvrdili aj miestne úrady. Požiar sa podarilo dostať pod kontrolu po niekoľkých hodinách intenzívneho zásahu.
O incidente informovali viaceré medzinárodné médiá vrátane Euronews a nemeckého denníka Die Welt.
Príčina zatiaľ nie je známa
Iránske úrady zatiaľ nezverejnili príčinu požiaru. Vyšetrovatelia pracujú s viacerými možnosťami, no žiadna z nich nebola oficiálne potvrdená. Podľa dostupných vyjadrení je zatiaľ predčasné hovoriť o technickej poruche či cudzom zavinení.
Miestne médiá zdôrazňujú, že v trhových komplexoch sa často nachádzajú staršie elektrické rozvody, no túto okolnosť zatiaľ nikto oficiálne nepotvrdil ako príčinu požiaru.
Bez súvisu s protestmi
Požiar prišiel v čase zvýšeného spoločenského napätia v Iráne, kde v posledných týždňoch prebiehajú protesty v rôznych častiach krajiny. Úrady však nepotvrdili žiadnu súvislosť medzi požiarom a protestnými aktivitami.
Aj medzinárodné médiá upozorňujú, že v tejto fáze neexistujú dôkazy, ktoré by naznačovali úmyselné založenie požiaru z politických dôvodov.
Vyšetrovanie pokračuje
Miesto požiaru zostáva čiastočne uzavreté a prebieha dokumentovanie škôd. Úrady avizovali, že po ukončení vyšetrovania zverejnia viac informácií o príčine vzniku požiaru aj o rozsahu materiálnych strát.