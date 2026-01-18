Šéf strany Právo na pravdu sa opäť prihovoril verejnosti: Takto dopadlo moje dovolanie od Suska!

(Zdroj: Právo na pravdu)
BRATISLAVA - Šéf strany a advokát Právo na pravdu Zoroslav Kollár čelil súdnemu rozsudku, no do prípadu sa vložil minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru-SSD, ktorý podal dovolanie v Kollárov prospech. Ako to dopadlo?
Kollár tak celý prípad vysvetlil vo videu nižšie, no ide o prípad, kde už išlo o právoplatný rozsudok a rozhodovať teraz bude Najvyšší súd.
"Na Slovensku sa ani po piatich rokoch od začiatku zneužívania trestného práva za vlád Matoviča, Hegera a Ódora nič nezmenilo," posťažoval sa Zoroslav Kollár v najnovšom videu. Posťažoval sa tiež na to, že vybraní novinári majú stále "exkluzívny" prístup k materiálom zo súdu. "Akoby bol stále rok 2020," povedal Kollár.
