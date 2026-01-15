Zoroslav Kollár sa pustil do Naďa: Peniaze pre stranu z UKRAJINY! Exminister začal vysvetľovať, bolo to TAKTO!

BRATISLAVA - To, že máme pred komunálnymi voľbami naznačujú už mnohé udalosti na sociálnej sieti. Politické subjekty na seba navzájom ešte viac útočia a najnovšie si udrel aj právnik a šéf čerstvej strany Právo na pravdu Zoroslav Kollár. Ten exministra obrany a šéfa Demokratov Jaroslava Naďa obvinil z brania ukrajinských peňazí na jeho výplatu a tiež na financovanie strany. Mimoparlamentný politik na tieto vyhlásenia reaguje.
archívne video
"Sponzorujú Ukrajinci stranu Demokrati?" pýta sa Kollár pri najnovšom videu. Svoju úvahu rozviedol. "Zistil som, že predseda strany Demokrati Jaroslav Naď je členom dozornej rady ukrajinské firmy, ktorá sa zaoberá mínami na Ukrajine. Ide o konflikt záujmov. Vyzerá to tak, že Ukrajinci platia nielen Naďa, ale možno aj politickú stranu Demokrati," vyhlásil smelo vo videu Kollár.
Video sa okamžite stalo virálnym a ľudia sa začali pýtať početné otázky. Kollárovu ideu dokonca prebrali aj niektorí podporovatelia koalície.
Ako je to s Naďom?
O čo v skutočnosti ide popísal portál Aktuality.sk. Naď skutočne figuroval v dozornej rade Ukrainian Demining Services (UDS). Jej činnosť zahŕňa humanitárnu pomoc, ktorá spočíva v odmíňovaní okupovaného územia. V tejto funkcii bol Naď presne rok. Jeho služby sa skončili vo februári 2024.
Za túto činnosť vraj inkasoval odmenu v tisícoch eur. Naď o jeho postavení vo firme otvorene hovoril. "Nezatajoval som to, poskytoval som rozhovory, dokonca som bol hrdý, že som bol súčasťou tímu, ktorý na Ukrajine odmínoval," povedal Naď.
Demokrati vo finančnej strate
Odmietol však, že by z týchto peňazí finančne podporoval Demokratov. Argumentuje aj tým, že koncom roka 2024 mala byť strana podľa výročnej správy v mínuse až 740-tisíc eur. Naď viackrát na svojich pravidelných nedeľných strímoch uvádza, že dobrovoľníci pracujú pre stranu zadarmo a nikto z Demokratov nedostáva za činnosť v strane výplatu, keďže sama musí do volieb nejako finančne prežiť. Jednotliví členovia sa teda živia svojimi súkromnými povolaniami a stranu majú ako dobrovoľnú záležitosť navyše k tomu.
Podľa webu UDS mal Naď dohliadať na bezpečnosť tímov a jednotlivé úlohy. Stretávanie rady prebiehalo raz mesačne a rozprávali sa o hospodárení firmy. V prípade Naďa išlo konkrétne o jeho snahu o implementovanie environmentálnych a rodových politík. Vďaka ich činnosti dochádzalo k prečisťovaniu niekoľkých stoviek hektárov územia od mín. "Bezpečnosť, efektívnosť a kvalita práce sú pre nás prvoradé," píše sa tiež na webe firmy.