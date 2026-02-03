Kto SKUTOČNE postavil pyramídy? Vraj to ľudia NEBOLI! TEÓRIA o mimozemšťanoch dodnes rozdeľuje vedcov

KÁHIRA - Presvedčenie, že egyptské pyramídy neboli postavené ľuďmi, fascinuje konšpiračných teoretikov už celé desaťročia. Nikto túto myšlienku nepresadzoval vytrvalejšie než švajčiarsky spisovateľ Erich von Däniken, často označovaný za otca tzv. archeológie starovekých mimozemšťanov.
Von Däniken, ktorý tento mesiac zomrel vo veku 90 rokov, tvrdil, že mimozemskí návštevníci zohrali priamu úlohu pri výstavbe egyptských pyramíd, ktoré by podľa neho boli pre starovekých ľudí bez pomoci zvonka nemožné. Vo svojom bestselleri z roku 1968 Spomienky na budúcnosť (Chariots of the Gods) tvrdil, že „astronauti“ z vesmíru navštívili dávne civilizácie vrátane Egypťanov a Mayov a poskytli im pokročilé technológie.
Ako dôkazy uvádzal extrémnu presnosť stavby pyramíd, nezodpovedané otázky okolo stavebných postupov, nápadné matematické a astronomické zhody či staroveké reliéfy, ktoré podľa neho zobrazovali návštevníkov z iných svetov.
Tvrdil, že inžinierska dokonalosť Veľkej pyramídy sa nedá vysvetliť len ľudskými schopnosťami, informuje Daily Mail. Spochybňoval, ako boli premiestňované obrovské kamenné bloky, čím bol osvetľovaný interiér stavby a ako mohli stavitelia disponovať takými pokročilými znalosťami matematiky, Zeme a vesmíru. Podľa von Dänikena tieto záhady dokazovali, že pyramídy nevznikli výlučne ľudskými rukami.
Archeológovia jeho teórie odmietali
Napriek obrovskej popularite boli jeho tvrdenia opakovane spochybňované archeológmi a historikmi. Výskumy a archeologické nálezy dokazujú, že v starovekom Egypte pracovali tisíce robotníkov, existujú záznamy o ich strave a ubytovaní, ako aj cintoríny, kde boli pochovaní. V blízkosti pyramíd sa našli celé robotnícke mestá aj lomy, v ktorých sa kameň ťažil a následne presúval.
Von Däniken je označovaný za otca teórie starovekých mimozemšťanov preto, že jeho knihy túto myšlienku popularizovali a dali jej konkrétnu podobu. Predalo sa viac než 60 miliónov výtlačkov v 32 jazykoch, čím výrazne prispel k rozšíreniu presvedčenia, že pyramídy vznikli s pomocou bytostí z iných svetov. Švajčiarsky autor zomrel 10. januára, čím sa jeho kontroverzné názory opäť dostali do centra pozornosti.
Nečakaná podpora Elona Muska
Myšlienka, že pyramídy postavili mimozemšťania, sa opakovane objavovala aj v popkultúre – od seriálu Futurama až po Star Trek. Nedávno ju dokonca ironicky podporil aj Elon Musk, ktorý v júli 2020 napísal na vtedajší Twitter: „Mimozemšťania postavili pyramídy, jasné.“
Von Däniken nadviazal na staršie teórie, podľa ktorých pyramídy vytvorili neľudské sily – napríklad autor Ignatius L. Donnelly tvrdil, že ich postavili preživší stratenej Atlantídy. V Spomienkach na budúcnosť von Däniken tvrdil, že mimozemšťania egyptským faraónom sľúbili „druhý život“, čo malo vysvetľovať mumifikáciu a pochovávanie s bohatstvom určeným na obdobie po vzkriesení.
Muž, ktorý predpovedal covid, varuje: Rok 2026 bude rokom TEMNOTY a ZÁHADNEJ CHOROBY! Spomína Trumpa, Beyoncé aj UFO
Podľa jeho teórie sa mali títo božskí návštevníci jedného dňa vrátiť z hviezd, aby znovu prebudili zachované telá mŕtvych. „Umelá hora vysoká takmer 150 metrov a vážiaca vyše 31 miliónov ton tu stojí ako neuveriteľný výkon – a tento monument má byť vraj len hrobkou extravagantného kráľa? Kto tomu chce veriť, nech sa páči…,“ napísal o Veľkej pyramíde. Tvrdil tiež, že egyptské rytiny zobrazovali bytosti „navštevujúce“ dávnych ľudí.
Viera než fakty
Hoci nemal formálne archeologické vzdelanie, von Däniken cestoval po Egypte a Latinskej Amerike a svoje teórie šíril prostredníctvom kníh, prednášok a videí. Opakovane tvrdil, že technológia potrebná na stavbu pyramíd v starovekom Egypte neexistovala.
Sme vo vesmíre sami? Lovci mimozemšťanov majú v rukách novú zbraň, ktorá dokáže zachytiť aj tie najslabšie signály!
Medzi záhadami spomínal aj údajný nedostatok dreva na presúvanie kameňov, absenciu stôp po fakliach vo vnútri pyramídy či matematické „náhody“, ako je vzťah rozmerov pyramídy ku konštante π alebo vzdialenosti Zeme od Slnka. Napísal ďalších 25 kníh, ktoré rozvíjali teóriu starovekých mimozemšťanov, a jeho myšlienky sa dostali k masám aj vďaka seriálu Ancient Aliens.
Autor Nigel Watson však tvrdí, že úspech von Dänikena stál skôr na viere než na faktoch.
„V čase nadšenia okolo misií Apollo a filmu 2001: Vesmírna odysea prepojil pomocou špekulácií takmer každú starovekú stavbu s návštevami mimozemšťanov,“ uviedol Watson. Podľa neho ignoroval vedecké argumenty a nezáležalo mu na pravde. „Niektorí ho budú vnímať ako cynického podvodníka, iní ako neohrozeného priekopníka, ktorý bojoval proti mainstreamovej vede,“ dodal.