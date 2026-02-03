Kamionista havaroval na ceste pri Bytči, nafúkal dve promile

BYTČA - Dve promile alkoholu nafúkal pri dychovej skúške 48-ročný kamionista, ktorý minulý týždeň (30. 1.) havaroval na ceste II/507 neďaleko Bytče. Na sociálnej sieti o tom v utorok informovala žilinská krajská polícia.
Vodič za volantom nákladného auta zn. Renault smeroval z Bytče do Považskej Bystrice. „Pravou časťou jazdnej súpravy zišiel mimo vozovky, kde pokračoval v jazde a následne sa prevrátil na pravý bok. Po príchode policajnej hliadky bol podrobený dychovej skúške s pozitívnym výsledkom dva promile,“ priblížila polícia.
Doplnila, že vodič bol na mieste obmedzený na osobnej slobode. „V súvislosti s uvedenou udalosťou vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Žiline vzniesol mužovi obvinenie pre prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky,“ dodala polícia.