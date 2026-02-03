Porovnávač cien sa rozšíri: Pozrite, ktoré POTRAVINY pribudnú do zoznamu! Počet sa zvýši o 100 percent

BRATISLAVA - Šošovica, ryža, cestoviny, olej či ďalšie druhy ovocia a zeleniny by sa už čoskoro mohli stať súčasťou štátneho porovnávača cien potravín cenyslovensko.sk. Ministerstvo financií SR tým reaguje na rastúci dopyt verejnosti a spätnú väzbu od používateľov. Zoznam nových položiek však ešte prejde verejnou aj odbornou diskusiou.
Mať prehľad o cenách, porovnať si cenu nákupu a pri návšteve obchodu aj reálne ušetriť. To je podľa rezortu financií hlavným cieľom štátneho porovnávača cien potravín cenyslovensko.sk. "Vďaka porovnaniu nákupného zoznamu, ktorý si občania môžu 'vyklikať' na stránke z dostupných potravín, vedia na jednom nákupe ušetriť aj viac ako 20 % z výslednej ceny. Práve taký môže byť rozdiel v cene rovnakého alebo porovnateľného nákupu medzi najdrahším a najlacnejším obchodom," uvádza rezort.
V súčasnosti porovnávač obsahuje šesť základných kategórií, v ktorých je 15 druhov potravín a takmer 300 konkrétnych produktov. Po novom by však mohlo pribudnúť približne 23 ďalších druhov potravín – od strukovín, cez rôzne typy cestovín a ryže, až po širší sortiment ovocia, zeleniny či olejov. Ide o položky, ktoré ľudia nakupujú najčastejšie, pričom rezort financií mal vychádzať zo spätnej väzby od návštevníkov stránky.
Návrh na rozšírenie zoznamu potravín v porovnávači je súčasťou predbežnej informácie, ktorú Ministerstvo financií SR zverejnilo v pondelok. Ide o úvodnú fázu legislatívneho procesu, ktorým sa spúšťa verejná a odborná diskusia. O definitívnej podobe zoznamu nových potravín sa tak ešte bude diskutovať aj so zástupcami samotných obchodných reťazcov.
"Od spustenia cenového porovnávača MF SR postupne vylepšovalo jeho funkcionality a zároveň pridávalo nové, aby zákazníkom uľahčilo výber obľúbených predajní aj samotných produktov. Výrazný pokrok v orientácii zákazníkov priniesla interaktívna mapa, umožňujúca vyhľadávanie predajní podľa aktuálnej polohy užívateľa," konštatuje ministerstvo.
Ktoré potraviny by mohli pribudnúť?
1. šošovica
2. fazuľa
3. ryža guľatozrnná
4. ryža dlhozrnná
5. cestoviny kolienka
6. cestoviny rezance
7. cestoviny špagety
8. cibuľa
9. mrkva
10. zeler
11. petržlen
12. cesnak
13. citróny
14. banány
15. hrušky
16. pomaranče
17. slnečnicový olej
18. repkový olej
19. bravčová masť
20. biely jogurt
21. kyslá smotana
22. ovsené vločky
23. aljašská treska filet
