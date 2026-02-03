Utorok3. február 2026, meniny má Blažej, zajtra Veronika

V prípade streľby v Ivanke pri Dunaji vypovedali štyria svedkovia

BRATISLAVA - V prípade minuloročnej streľby v Ivanke pri Dunaji, ktorá sa udiala po predchádzajúcom konflikte medzi dvomi mužmi, vypovedali v utorok štyria svedkovia. Traja vypovedali o konfliktoch, ktoré mali s obžalovaným Františkom B. na pozemkoch, kde sa neskôr odohrala streľba. Proces má na Mestskom súde Bratislava I pokračovať 17. marca.

Konflikty troch svedkov s obžalovaným sa mali odohrať v okolí Ivanky pri Dunaji, v blízkosti Pamätníka generála Milana Rastislava Štefánika, neďaleko ktorého vlastní František B. pozemky. Podľa prvého svedka obžalovaný vybehol spoza pamätníka, začal na svedka agresívne útočiť slovami „čo tam robí, že je to súkromný pozemok“. Svedok tiež tvrdil, že sa mu obžalovaný vyhrážal, že keď neodíde, môže to zle dopadnúť. Podľa svedka mali obdobné konflikty s Františkom B. aj iné osoby. „Vulgárne mi nadával a začal byť ako nepríčetný,“ opisoval svedok správanie obžalovaného. Svedok sa mal brániť tým, že cesta, na ktorej zaparkoval, je štátna a že pozemky v tom okolí sú „urbárske“. Svedok však priznal, že nevedel, že pozemok, na ktorom sa nachádza, patrí obžalovanému. Svedok doplnil, že na mieste konfliktu s obžalovaným nevidel žiadnu rampu ani značenie „súkromný pozemok“. Ozrejmil, že pri konflikte nedošlo k fyzickému stretu. Svedok podľa jeho slov ukončil konflikt tým, že sadol do auta a odišiel.

Na mieste inkriminovanej udalosti opísala konflikt aj druhá svedkyňa. Konflikt sa mal takisto odohrať na ceste pri pamätníku. Svedkyňa tvrdila, že sa chcela ospravedlniť vodičovi protiidúceho auta, ktoré obmedzila jej dcéra v jazde. V protiidúcom aute sa mal nachádzať obžalovaný. Svedkyňa vypovedala, že na ňu z druhého auta kričala prísediaca žena, mala na ňu útočiť a vyhrážať sa jej v zmysle, aby svedkyňa odišla z ich pozemku. František B. mal podľa svedkyne prikyvovať a počúvať to, čo hovorila žena v jeho aute. Svedkyňa priznala, že neskúmala, či cesta, na ktorej sa pohybovala, je v súkromnom vlastníctve. Myslela si, že je to oddychová zóna. Takisto tam podľa nej nebol označený zákaz vstupu. „Nemal som so svedkyňou žiadny konflikt. Povedal som jej len, že tam jazdia policajti. Svedkyňa musela svojej dcére strhnúť volant mimo cesty, aby do nás nenarazila,“ reagoval František B.

Tretí svedok sa mal prechádzať so psom

Tretí svedok sa mal za pamätníkom prechádzať so psom. Aj jeho mal obžalovaný začať vyhadzovať z pozemku. Svedok sa ohradil, že nevedel, že je pozemok súkromný, pretože tam nevidel žiadnu tabuľu ani závoru. Následne mal so psom svedok odísť. Objasnil však, že pri konflikte vulgarizmy nepadli. Obžalovaný reagoval, že osoba, s ktorou svedok hovoril, pravdepodobne nebol on. „Svedok tvrdil, že som mal červené montérky, ja som však červené montérky oblečené nikdy nemal,“ uviedol František B.

Ako posledný vypovedal svedok, ktorý bol v minulosti majiteľom spoločnosti, ktorá vlastní prístupovú cestu na pozemok Františka B. a na ktorej má mať obžalovaný právo prechodu. Čo sa týka osádzania rampy, stĺpu s kamerou či značky zákaz vjazdu, svedok nemal vedomosť o tom, či si ich tam môže obžalovaný osadiť. Podľa svedka mal obžalovaný oficiálne povolenie iba na právo prechodu a prejazdu cez predmetnú cestu. Svedok takisto podľa jeho slov nemal vedomosť, že by niekto obžalovaného požiadal, aby z pozemku vyháňal ľudí.

Po strelnom poranení zomrel muž

V katastri obce Ivanka pri Dunaji v okrese Senec koncom marca minulého roka po strelnom poranení zomrel muž. Polícia preto začala trestné stíhanie. Na mieste malo dôjsť ku konfliktu medzi dvoma mužmi, pričom jeden z nich utrpel strelné poranenie v oblasti hlavy, ktorému podľahol. Vyšetrovateľ obvinil Františka B. z obzvlášť závažného zločinu vraždy. Prokurátorka neskôr navrhla pre obvineného tzv. preventívnu väzbu.

Krajský súd v Bratislave vzal začiatkom apríla 2025 obvineného muža do väzby. Vyhovel tak sťažnosti prokurátorky voči rozhodnutiu prvostupňového súdu, ktorý rozhodol o stíhaní Františka B. na slobode. Súdny proces sa začal koncom októbra minulého roka. Obžalovaný trvá na svojej nevine.

