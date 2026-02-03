Cigánikovej nebolo všetko jedno: Z brušnej boliestky sa vykľul BOJ O ŽIVOT, jej manžel uskočil pred smrťou!

BRATISLAVA - Chvíle, ktoré si nepraje zažiť žiadna manželka. Týmto si aktuálne prešla poslankyňa a vyštudovaná sestra Jana Bittó Cigániková (Sloboda a Solidarita). Jej manžel a podnikateľ Daniel Bittó totiž musel na nutný operačný zákrok. Všetko sa zbehlo za pár desiatok minút a zo zanedbateľnej bolesti sa stal problém, ktorý mohol vyčerpaného Daniela Bittóa stať takmer život. Chýbalo skutočne málo a nedostal by sa z toho.
Cigániková sa s odstupom niekoľkých dní so svojim trápením zdôverila na sociálnej sieti. Hneď v úvode verejnosti povedala, že jej milovaný Dano mohol v priebehu niekoľkých minút zomrieť a všetko sa zbehlo strašne rýchlo.
Začalo to ako nenápadná bolesť, po príchode na urgent už nastúpila aj hrča
Sled udalostí sa začal v obývačke Bittó Cigánikovcov. Najprv to vraj vyzeralo nenápadne - ako bolesť v slabinách. "Zozačiatku skôr nepríjemná, než silná. Žiadna hrča, nič dramatické," povedala Cigániková, no po množiacich sa sťažnostiach jej muža sa začala už o problém zaujímať aj odborne ako čerstvo vyštudovaná zdravotná sestra.
"Popočúvala som brucho, nepočula som žiadne “škŕkanie”. To už sme sa rozhodli ísť na urgent. Kým sme prišli do nemocnice, objavila sa už aj tvrdá, bolestivá hrča. A bolo to jasné," popísala mrazivé sekundy poslankyňa.
Diagnóza bola na svete
Podľa záveru poslankyne malo ísť o priškrtený pruh v slabine. "Časť čreva sa vytlačila cez oslabené miesto v brušnej stene a zasekla sa. Prestávala byť prekrvená. Keby sme čakali, mohlo črevo odumrieť, prasknúť a skončiť to zápalom pobrušnice alebo sepsou," opísala možné a hrozivé alternatívy poslankyňa.
"My sme išli v podstate hneď. Napriek tomu, že bol víkend, Dana na Kramároch akútne zoperovali. Všetci boli skvelí. Črevo sa zachránilo," vydýchla si Bittó Cigániková po hororovom víkende s tým, že jej milovaný Dano je už doma. "Keď som si uvedomila, že to mohlo byť úplne inak. Ešte v aute po ceste na urgent sme sa bavili, či to náhodou nepreháňame, či tam máme otravovať... Veď Dano je naozaj silný zdravý chlap, športovec, dbá na stravu aj spánok. Nestačilo by to vyriešiť tabletkou na bolesť? Neprešlo by to samé?" zamyslela sa Bittó Cigániková spätne.
Podľa nej je dôležité zbystriť pozornosť ak sa objaví:
- bolesť bez zjavnej príčiny, ktorá sa rýchlo zhoršuje
- pocit tlaku alebo také to „niečo tam nesedí“
- neskôr tvrdá, bolestivá hrča
Ideálne je v takom prípade aj nič nekonzumovať (ani tekutiny), keďže v stave "na lačno" sa podobné zákroky zoperujú jednoduchšie. "Chcem poďakovať Univerzitnej nemocnici Bratislava, najmä personálu na chirurgii na 7. poschodí. Ste skvelí," uzavrela šťastná poslankyňa.