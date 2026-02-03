Utorok3. február 2026, meniny má Blažej, zajtra Veronika

Nielen princ Andrew: Epstein sa stretol aj s týmto členom kráľovskej rodiny... Verejne to PRIZNAL!

Jeffrey Epstein Zobraziť galériu (3)
Jeffrey Epstein (Zdroj: profimedia.sk)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRUSEL - elgický princ Laurent v pondelok uviedol, že mal „dve osobné stretnutia“ s americkým finančníkom a súdeným sexuálnym delikventom Jeffreym Epsteinom. K tomuto kroku pristúpil po tom, čo sa jeho meno objavilo v spisoch spojených s vyšetrovaním Epsteina, informuje TASR podľa správ agentúr AFP a Belga.

Česká Miss World v Epsteinových spisoch: Obeť či omyl? Krystyna Pyszková VYSVETĽUJE Prečítajte si tiež

Česká Miss World v Epsteinových spisoch: Obeť či omyl? Krystyna Pyszková VYSVETĽUJE

Princ Laurent je mladším bratom belgického kráľa Filipa. Pre agentúru Belga spresnil, že schôdzky, ktoré sa uskutočnili na Epsteinovu žiadosť, sa datujú na začiatok 90. rokov 20. storočia a začiatok 21. storočia.

Šesťdesiatdvaročný Laurent poprel, že by sa so zosnulým súdeným pedofilom niekedy stretol na „verejných alebo skupinových podujatiach“. Toto objasnenie prišlo po predchádzajúcom vyhlásení, v ktorom sa uvádzalo, že Laurent sa „nikdy, priamo ani nepriamo, nezúčastnil na žiadnej akcii“ s Epsteinom a jeho sprievodcami.

Jeffrey Epstein
Zobraziť galériu (3)
Jeffrey Epstein  (Zdroj: TASR/New York State Sex Offender Registry via AP, File)

Laurent, ktorý nie je obvinený z priestupku, patrí medzi početné významné osobnosti spomenuté v najnovšej zbierke dokumentov o Epsteinovi, ktoré v piatok zverejnilo americké ministerstvo spravodlivosti. Belgický princ v pondelok uviedol, že ho Epstein kontaktoval v čase, keď pracoval ako stážista v OSN a neskôr v newyorskej banke, a chcel, aby ho predstavil svojim kráľovským rodičom.

Laurent uviedol, že túto, ako aj ďalšie ponuky zo strany Epsteina odmietol, kým ho o desať rokov neskôr opäť nekontaktoval. Vtedy ho finančník pozval na večeru do Paríža s „hlavou štátu a bohatými a vplyvnými mužmi“. Princ tvrdí, že aj túto ponuku odmietol.

Americký finančník Jeffrey Epstein spáchal samovraždu v roku 2019 vo väzení v New Yorku. Podľa vyšetrovania vybudoval nelegálnu sieť, v rámci ktorej zabezpečoval majetným ľuďom neplnoleté dievčatá. Mnohí občania USA a pravicoví influenceri majú podozrenie, že si Epstein v skutočnosti nevzal život, ale bol zavraždený, aby nemohol vypovedať o svojich prominentných klientoch.

Princ Laurent
Zobraziť galériu (3)
Princ Laurent  (Zdroj: SITA)

Viac o téme: Princ Laurent
Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Andreas Žampa odchádza do dejiska ZOH v talianskom Miláne a Cortine d'Ampezzo
Andreas Žampa odchádza do dejiska ZOH v talianskom Miláne a Cortine d'Ampezzo
Šport
Do relácie Inkognito zavítala pilotka dronu
Do relácie Inkognito zavítala pilotka dronu
Prominenti
Do relácie Inkognito zavítala pilotka dronu
Do relácie Inkognito zavítala pilotka dronu
Prominenti

Domáce správy

Cigánikovej nebolo všetko jedno:
Cigánikovej nebolo všetko jedno: Z brušnej boliestky sa vykľul BOJ O ŽIVOT, jej manžel uskočil pred smrťou!
Domáce
Polícia vyšetruje krádež v
Polícia vyšetruje krádež v objekte jednej z firiem v obci Kokošovce
Domáce
Polícia obvinila dvoch mužov
Polícia obvinila dvoch mužov z Veľkej Lomnice z falšovania peňazí
Domáce
Polícia pátra po mužovi: V bankomate vybral cudzie peniaze z karty. Nepoznáte ho z FOTO?
Polícia pátra po mužovi: V bankomate vybral cudzie peniaze z karty. Nepoznáte ho z FOTO?
Bratislava

Zahraničné

VIDEO z nebezpečnej naháňačky:
VIDEO z nebezpečnej naháňačky: Útek v protismere, náraz a ŠOK! Vodič s takmer 3 promile, v aute sedeli OPITÉ deti
Zahraničné
Margus Tsahkna, estónsky minister
Hrozivé varovanie estónskeho ministra: Rusko pošle po vojne do Európy státisíce vojakov! Spôsobia chaos
Zahraničné
Väčšina Dánov považuje Spojené
Väčšina Dánov považuje Spojené štáty za nepriateľa krajiny
Zahraničné
Jeffrey Epstein
Šokujúce odhalenie: Epstein sa zaujímal aj o korupciu na Ukrajine! Dajú sa tam zarobiť obrovské sumy, napísal
Zahraničné

Prominenti

Jeffrey Epstein
Nielen princ Andrew: Epstein sa stretol aj s týmto členom kráľovskej rodiny... Verejne to PRIZNAL!
Zahraniční prominenti
Mary Bartalos čaká 4.
Mary Bartalos čaká 4. dieťa: FOTO s obrovským bruškom... Veď ona čochvíľa rodí!
Domáci prominenti
Americkú speváčku hanba nefackuje:
Americkú speváčku hanba nefackuje: Otrčila sa a... Tá je ale nezbedná!
Zahraniční prominenti
Marcella Molnárová varuje: TOTO
Marcella Molnárová varuje: TOTO si musia v politike na Slovensku uvedomiť!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Ostatní mali úctu, ju
Ostatní mali úctu, ju LEN POHODILI: Záhada ženského hrobu pri Cardiffe nedá vedcom spať! ČO sa vtedy stalo?
Zaujímavosti
Kto SKUTOČNE postavil pyramídy?
Kto SKUTOČNE postavil pyramídy? Vraj to ľudia NEBOLI! TEÓRIA o mimozemšťanoch dodnes rozdeľuje vedcov
Zaujímavosti
KONIEC milosrdných klamstiev? Vedci
KONIEC milosrdných klamstiev? Vedci konečne rozlúskli, či ženám záleží na VEĽKOSTI: Výsledok mužov nepoteší!
Zaujímavosti
Rakovina pankreasu: Prečo je
Rakovina pankreasu: Prečo je taká zákerná, aké sú šance na prežitie a ako neprehliadnuť prvé príznaky
vysetrenie.sk

Dobré správy

Dimitri vytvoril nápoj, ktorý
Z malej kuchyne do celého sveta: Dimitri vytvoril nápoj, ktorý si obľúbili aj Slováci
plnielanu.sk
Presladené sirupy už Slovákov
Daň z cukru spravila Slovákom poriadne škrty v rozpočte: Nahradí sladké sirupy táto novinka?
hashtag.sk
REDMI Note 15 Pro+
Nová séria smartfónov REDMI Note 15: Keď sa titánska odolnosť spojí s dlhšou výdržou a profi fotoaparátmi
Domáce
Novinka, ktorú Slováci v
Známa značka predstavuje novinku, aká tu ešte nebola: Všimli ste si ju v obchodoch aj vy?
Domáce

Ekonomika

Zlom na realitnom trhu: Ceny opäť vyleteli! Byty zdraželi o viac ako desatinu, kde najviac?
Zlom na realitnom trhu: Ceny opäť vyleteli! Byty zdraželi o viac ako desatinu, kde najviac?
Koniec 13. dôchodkov pre všetkých? O zmenách už hovorí aj Andrej Danko, minister práce posiela jasný odkaz!
Koniec 13. dôchodkov pre všetkých? O zmenách už hovorí aj Andrej Danko, minister práce posiela jasný odkaz!
Ekonomika, ceny či platy: Slováci sa pripravujú na rok veľkej neistoty! Pozrite sa, čoho sa obávajú najviac (prieskum)
Ekonomika, ceny či platy: Slováci sa pripravujú na rok veľkej neistoty! Pozrite sa, čoho sa obávajú najviac (prieskum)
Chcete ušetriť až 20 %? Štátny porovnávač cien sa nafúkne, pribudne v ňom šošovica, ryža či cestoviny!
Chcete ušetriť až 20 %? Štátny porovnávač cien sa nafúkne, pribudne v ňom šošovica, ryža či cestoviny!

Šport

Kanadou otriasla obrovská tragédia: Pri autonehode zahynuli traja hokejisti
Kanadou otriasla obrovská tragédia: Pri autonehode zahynuli traja hokejisti
Hokej
Lewis Hamilton je opäť zamilovaný: Srdce mu mala ukradnúť jedna z najznámejších žien sveta
Lewis Hamilton je opäť zamilovaný: Srdce mu mala ukradnúť jedna z najznámejších žien sveta
Formula 1
VIDEO Djokovič počas turnaja potešil dievčatko, ktoré bojovalo s leukémiou: Jej reakcia pohladí každé srdce
VIDEO Djokovič počas turnaja potešil dievčatko, ktoré bojovalo s leukémiou: Jej reakcia pohladí každé srdce
Muži
Odmena za fantastické výkony: Juraj Slafkovský sa stal držiteľom pohára
Odmena za fantastické výkony: Juraj Slafkovský sa stal držiteľom pohára
NHL

Auto-moto

TEST: BMW 540d xDrive. Aj tak je stále najlepšia
TEST: BMW 540d xDrive. Aj tak je stále najlepšia
Klasické testy
SSC pripravuje rekonštrukciu sklápacieho mosta v Komárne
SSC pripravuje rekonštrukciu sklápacieho mosta v Komárne
Doprava
Už 30 zásahov v tuneli Višňové za päť týždňov. Vodiči robia tie isté chyby
Už 30 zásahov v tuneli Višňové za päť týždňov. Vodiči robia tie isté chyby
Ekonomika
TEST: Mitsubishi ASX - Premena portfólia úspešne pokračuje
TEST: Mitsubishi ASX - Premena portfólia úspešne pokračuje
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Výpredaje dnes už nie sú prioritou: Takto Slováci premýšľajú o peniazoch
Výpredaje dnes už nie sú prioritou: Takto Slováci premýšľajú o peniazoch
Motivácia a inšpirácia
Chcete zarábať viac ako 1 500 € mesačne? Tieto pracovné ponuky Vám môžu zásadne zvýšiť príjem!
Chcete zarábať viac ako 1 500 € mesačne? Tieto pracovné ponuky Vám môžu zásadne zvýšiť príjem!
Zaujímavé pracovné ponuky
5 menej známych trikov, vďaka ktorým zahviezdite na každom pohovore
5 menej známych trikov, vďaka ktorým zahviezdite na každom pohovore
Pracovný pohovor
Prečo sa oplatí hľadať prácu osobne: Kariéra EXPO v Nitre vám môže zmeniť kariéru
Prečo sa oplatí hľadať prácu osobne: Kariéra EXPO v Nitre vám môže zmeniť kariéru
Hľadám prácu

Varenie a recepty

Famózny krémovo-kokosový Raffaello koláč
Famózny krémovo-kokosový Raffaello koláč
Najlepšie pagáče s masťou a červenou cibuľou. Tento recept si vypýta úplne každý.
Najlepšie pagáče s masťou a červenou cibuľou. Tento recept si vypýta úplne každý.
Paradajková polievka pre deti, ktorú si budú pýtať znova
Paradajková polievka pre deti, ktorú si budú pýtať znova
Výber receptov
Pripravte si domácu parenú knedľu! Už nikdy nebudete chcieť kúpnu
Pripravte si domácu parenú knedľu! Už nikdy nebudete chcieť kúpnu
Knedle a noky

Technológie

Vedci objavili spôsob, ako prinútiť črevné baktérie vyrábať látky spojené s dlhším životom
Vedci objavili spôsob, ako prinútiť črevné baktérie vyrábať látky spojené s dlhším životom
Veda a výskum
Ozempic už nemusí byť jediná cesta. Vedci identifikovali enzým, cez ktorý dokážu „vypnúť“ priberanie
Ozempic už nemusí byť jediná cesta. Vedci identifikovali enzým, cez ktorý dokážu „vypnúť“ priberanie
Veda a výskum
Rusko otestovalo v teréne novú kamufláž, „Tučniaka“: Keď ju uvidíš, buchneš sa po čele
Rusko otestovalo v teréne novú kamufláž, „Tučniaka“: Keď ju uvidíš, buchneš sa po čele
Armádne technológie
Americká protiraketová obrana prechádza na „vojnový režim“. Lockheed Martin mení tempo výroby rakiet THAAD
Americká protiraketová obrana prechádza na „vojnový režim“. Lockheed Martin mení tempo výroby rakiet THAAD
Armádne technológie

Bývanie

Pinterest predpovedal svoje TOP trendy pre rok 2026 a nás poriadne prekvapili. Naozaj do interiérov mieria takéto štýly?
Pinterest predpovedal svoje TOP trendy pre rok 2026 a nás poriadne prekvapili. Naozaj do interiérov mieria takéto štýly?
Do takého domu pozvú hostí bez problémov! Napriek obmedzeniam vytvorili architekti pre rodinu perfektné bývanie
Do takého domu pozvú hostí bez problémov! Napriek obmedzeniam vytvorili architekti pre rodinu perfektné bývanie
Nerobte si v paneláku bývanie ako z chalupy, radí dizajnérka. Takto prvkami z vidieka vrátite bytom teplo domova
Nerobte si v paneláku bývanie ako z chalupy, radí dizajnérka. Takto prvkami z vidieka vrátite bytom teplo domova
Je trend spoločného stolovania späť? V roku 2026 sa vraciame k samostatným jedálňam a obedom so špeciálnou atmosférou
Je trend spoločného stolovania späť? V roku 2026 sa vraciame k samostatným jedálňam a obedom so špeciálnou atmosférou

Pre kutilov

Ovplyvní bezrašelinový substrát rast rastlín? Čo ukázala prax záhradkárov
Ovplyvní bezrašelinový substrát rast rastlín? Čo ukázala prax záhradkárov
Záhrada
Nie je to iba o závite! Ako vybrať správnu LED žiarovku v piatich bodoch
Nie je to iba o závite! Ako vybrať správnu LED žiarovku v piatich bodoch
Stavba
Ako si pripraviť tie najlepšie nadýchané šišky plnené džemom? Tento recept zvládne aj začiatočník
Ako si pripraviť tie najlepšie nadýchané šišky plnené džemom? Tento recept zvládne aj začiatočník
Recepty
Ako zistiť, čo trápi vaše izbové rastliny podľa stavu listov? Pomôže vám tento prehľad
Ako zistiť, čo trápi vaše izbové rastliny podľa stavu listov? Pomôže vám tento prehľad
Izbové rastliny

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Valentínske vône roka 2026: Parfumy, ktorými trafíte ženy priamo do srdca
Krása
Valentínske vône roka 2026: Parfumy, ktorými trafíte ženy priamo do srdca
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Cigánikovej nebolo všetko jedno:
Domáce
Cigánikovej nebolo všetko jedno: Z brušnej boliestky sa vykľul BOJ O ŽIVOT, jej manžel uskočil pred smrťou!
Lajčákom to nekončí: Epsteinove
Domáce
Lajčákom to nekončí: Epsteinove operácie v PREŠOVE, dvojkolesové žihadlo a ambiciózna nezvestná modelka!
VIDEO z nebezpečnej naháňačky:
Zahraničné
VIDEO z nebezpečnej naháňačky: Útek v protismere, náraz a ŠOK! Vodič s takmer 3 promile, v aute sedeli OPITÉ deti
Fakultná nemocnica s poliklinikou
Domáce
Obrovská tragédia v Prešove: Iba 2-mesačné dievčatko zomrelo po návrate z nemocnice!

Ďalšie zo Zoznamu