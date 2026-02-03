Šokujúci incident na škole v Trnave: Žiak strekol dezodorant na zapaľovač, spolužiačke obhoreli vlasy

TRNAVA - Polícia rieši prípad, ktorý sa stal na Základnej škole s materskou školou na Ulici Maxima Gorkého v Trnave. Jeden zo žiakov mal použiť dezodorant, ktorý strekol na zapaľovač, čím vznikol plameň a zapríčinil obhorenie vlasov spolužiačky. Nikto sa pri incidente nezranil. Potvrdila to hovorkyňa trnavskej krajskej polície Veronika Dachová. Podľa TV Markíza, ktorá na prípad upozornila, sa mal incident stať počas bežného vyučovania a malo ísť o vlastnú iniciatívu žiaka.
Ako uviedla, oznámenie zo strany školy polícia prijala 23. januára. Eviduje ho ako priestupok proti občianskemu spolunažívaniu.
„Priestupok je v súčasnosti v štádiu objasňovania, pričom sa skúma aj to, či išlo o úmyselné konanie vo vzťahu k spolužiačke. Po vykonaní všetkých potrebných úkonov bude vo veci rozhodnuté v zmysle zákona o priestupkoch. Vzhľadom na prebiehajúce konanie nie je možné poskytnúť bližšie informácie,“ ozrejmila.