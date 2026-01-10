Zoroslav Kollár sa pustil do ministra vnútra Šutaja Eštoka po slovách o Ukrajincoch: Hovorí o zavádzaní

BRATISLAVA - Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) dementoval tvrdenia o masovom zneužívaní systému a štátnych dávok zo strany utečencov z Ukrajiny. Reagoval tak na tému dočasného útočiska pre ľudí z Ukrajiny a hoax o tom, ako na Slovensku poberajú dávky, hoci tam nežijú. Na tieto vyjadrenia reaguje mimoparlamentná strana Právo na pravdu.
„Internet zaplavili tvrdenia o masovom zneužívaní systému a vyťahovaní peňazí zo štátu. Šíria sa masovo, ale nie sú pravdivé, sú totiž postavené na manipulácii faktov. A chcem to povedať veľmi jasne, nič také sa nedeje,“ uviedol Šutaj Eštok. Podotkol, že tzv. dočasné útočisko nie je azyl, ide o dočasnú ochranu podľa práva Európskej únie zavedenú pre výnimočnú situáciu. Osoby s týmto statusom môžu podľa ministra zo Slovenska vycestovať a vrátiť sa späť, je to zákonné. Zároveň však platí, že ak sa na Slovensku reálne takéto osoby nezdržiavajú, nemajú nárok na akékoľvek dávky ani príspevky zo strany štátu.
Po sprísnení pravidiel poberá podľa ministra v súčasnosti príspevok na ubytovanie približne 9000 ľudí, ktorí utiekli pred vojnovým konfliktom. Väčšina si bývanie hradí podľa neho z vlastných zdrojov a významná časť pomoci je financovaná z európskych peňazí, nie zo štátneho rozpočtu. „Podotýkam, že sme to umožnili najmä pre matky s deťmi a zdravotne ťažko znevýhodnené osoby,“ dopĺňa Šutaj Eštok. Pozornosť rovnako upriamuje aj na fakt, že na Slovensku v súčasnosti pracuje a platí odvody približne 70 000 ľudí z Ukrajiny. „Do systému odvádzajú viac, než z neho čerpajú a len za posledné roky priniesli stovky miliónov eur do verejných financií,“ odkazuje Šutaj Eštok.
Predseda mimoparlamentnej strany Právo na pravdu Zoroslav Kollár však kladie otázku, prečo vláda konsoliduje na úkor slovenských rodín a podnikateľov, keď predstavitelia vlády tvrdia, že systém je vďaka Ukrajincom v prebytku. „Politická strana Právo na pravdu ostro odsudzuje zavádzanie vládnych predstaviteľov pri obhajovaní údajného ekonomického prínosu Ukrajincov na Slovensku. Vyjadrenia vychádzajú z vládneho materiálu, ktorý cielene pracuje len s vybranými, mediálne ‚progresívnymi‘ položkami, dávkami, ubytovaním, časťou výdavkov na školstvo a odvodmi pracujúcich Ukrajincov. Zámerne zamlčiava všetky skutočné výdavky. Ak by boli tieto tvrdenia pravdivé, pýtame sa, prečo vláda konsoliduje na úkor slovenských rodín a podnikateľov, keď tvrdíte, že systém je vďaka Ukrajincom v prebytku?“ hovorí Kollár.
Právo na pravdu podľa neho ako jediné rozporovalo tento "pochybný vládny materiál"* už v máji 2025, pretože v ňom chýbajú dlhodobé systémové výdavky na Ukrajincov v oblasti zdravotníctva, samospráv, verejných služieb, bezpečnosti, infraštruktúry a štátnej administratívy. Práve tieto výdavky má zachytávať v celosvetovom porovnaní nemecký inštitút IFW Kiel**. Súčasná vláda mala podľa Kollára viac ako dva roky na to, aby sa s týmito miliardovými výdavkami na Ukrajinu a Ukrajincov vysporiadala. Namiesto toho berie podľa jeho sloc konsolidáciou slovenským rodinám a podnikateľom tisícky eur z peňaženiek.