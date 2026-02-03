Zložia zbrane? Fico prekvapil a obrátil sa na Žilinku, tajná NÁVŠTEVA na prokuratúre, o čom debatovali?

BRATISLAVA - V poslednej dobe nemajú práve ideálny vzťah a preto je toto stretnutie o to prekvapivejšie. Ide o premiéra Roberta Fica (Smer-SSD) a generálneho prokurátora Maroša Žilinku. Tí sa po mesiacoch veľmi intenzívnych vzájomných politických nesúhlasov a odkazov na sociálnych sieťach nečakane stretli na Generálnej prokuratúre SR v Bratislave.
S informáciou o stretnutí prišiel konzervatívny denník Postoj. Vzácnosť stretnutia umocňuje fakt, že táto dvojica si už dlhodobo nevie prísť navzájom na meno a počet statusov a videí, kde na seba navzájom apelujú a kritizujú verejné rozhodnutia, je skutočne mnoho.
Momentov na vzájomný nesúhlas a kritiku bolo mnoho
Opozícia a niektorí politickí komentátori majú za to, že Žilinkov názorový "obrat" nastal v momente, keď plénum v júni 2025 odmietlo generálnemu prokurátorovi schváliť doživotnú rentu. Prezident Peter Pellegrini najskôr sprvu schválený návrh odmietol podpísať a vetoval ho, no pri druhom pokuse o schválenie poslanci už toto Pellegriniho veto neprelomili.
Odvtedy na verejnosti (oproti prvej polovici vládnutia tohto kabinetu) pozorujeme čoraz častejšiu kritiku Žilinku smerom k vládnej koalícii. Konflikt gradoval v prípade rošád na žilinskej krajskej prokuratúre či pri novelizácii Trestného zákona.
Podľa postoja prišiel Fico do budovy Generálnej prokuratúry v pondelok 2. februára. Tam sa vraj premiér priamo stretol so Žilinkom. Schôdzku mal iniciovať predseda vlády a nie Žilinka.
Obsah stretnutia je nateraz nejasný a Generálna prokuratúra sa odmietla vyjadriť s tým, že novinárov odkázala na Úrad vlády. Postoju napriek opakovaným pokusom o vyjadrenie neodpovedal.