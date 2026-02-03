Škandál v Poľsku: Zamestnanca rezortu obrany obvinili zo spolupráce s cudzími službami

VARŠAVA - V sídle poľského ministerstva obrany v utorok ráno zadržali dlhoročného zamestnanca rezortu. Je podozrivý zo spolupráce so zahraničnými tajnými službami, informuje o tom oznámenie ministerstva.
Voči osobe boli vznesené obvinenia zo spolupráce s cudzími spravodajskými službami. Prípad prešetruje vojenská kontrarozviedka (SKW) v spolupráci s Oddelením pre vojenské záležitosti Národnej prokuratúry a Vojenskou políciou. Momentálne prebiehajú procesné úkony a ministerstvo viac informácií neposkytlo.
Podľa neoficiálnych zdrojov agentúry PAP je zadržaná osoba civilným zamestnancom Oddelenia obrannej stratégie a plánovania. „Orgány monitorujú aktivity tohto muža už mnoho mesiacov. Jeho konanie bolo dôkladne zdokumentované a analyzované. Dôkazy zhromaždené proti nemu sú veľmi silné,“ uviedol nemenovaný zdroj z prostredia bezpečnostných zložiek pre portál Onet. Podľa portálu je muž podozrievaný zo spolupráce s ruskými tajnými službami.