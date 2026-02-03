Nové zistenia o stretnutí vo Viedni: Epstein Lajčáka ubezpečoval, že jeho asistentky vyzerajú aspoň na 20

BRATISLAVA – Kauza týkajúca sa kontaktov amerického finančníka a sexuálneho predátora Jeffreyho Epsteina a bývalého šéfa diplomacie Miroslava Lajčáka naberá na obrátkach. V minulosti bola zverejnená fotka, na ktorej sú obaja muži vo Viedni v sídle nášho veľvyslanca. V najnovších dokumentoch zverejnených americkou vládou je konverzácia z rovnakého obdobia, kde spolu riešia cestu do Viedne, ako aj asistentky, ktoré si Epstein chce so sebou priviesť.
Reč je najskôr o prezidentských voľbách na Slovensku. Lajčák Epsteinovi opisuje, náš bývalý minister zahraničných veci opisuje americkému finančníkovi šance jednotlivých kandidátov. Lajčák nikoho nemenuje, no zbkonverzácii sa dá vydedukovať, že hovorí o neskoršej víťazke Zuzane Čaputopvej a jej súperovi Marošovi Šefčovičovi. Nech vyhrá ktokoľvek z nich, oboje je pre krajinu podľa Lajčáka dobré.
Epstein neskôr Lajčáka zasa informuje, že v utorok dorazí do Paríža. Zaujíma sa, či sa vedia s Lajčákom stretnúť v piatok vo Viedni. Má tam za nimi prísť aj Steve Bannon, ktorý je v tom čase v Ríme. Lajčák je nadšený a súhlasí, navrhuje, aby sa stretli v rezidencii veľvyslanca.
Epstein ďalej v konverzácii Lajčáka informuje, že do Viedne priletí aj s tromi asistentkami, uvedie aj presný čas. Zaujíma ho, či má organizovať transport. Lajčák mu na to odpíše, že po neho pošle šéfa svojej ministerskej kancelárie Andreja Drobu. Pridal aj detailné informácie o Drobovi. Dvojica sa baví aj o neistej účasti Bannona.
lajčák Epsteinovi ešte oznámi, že keď si privezie tri asistentky, pošle po neho minivan. Epstein ho upokojuje, že sa nemá čoho báť. Všetky asistentky vyzerajú, že majú aspoň 20.
Spomínaná komunikácia Lajčáka s Epsteinom mala prebehnúť v polovici marca. Z rovnakého obdobia pochádza aj dávnejšie zverejnená fotografia oboch mužov z rezidencie veľvyslanca vo Viedni.
Americké ministerstvo spravodlivosti v piatok (30. 1.) oznámilo, že zverejňuje viac ako tri milióny nových strán spisov súvisiacich s prípadom sexuálneho delikventa Epsteina. O kontakte Lajčáka a Epsteina sa vedelo už dlhšie, posledné zverejnené správy však ukázali, že sexuálny delikvent si s našim šéfom diplomacie písal aj o "dievčatách." Samotný Lajčák viackrát odmietol, že by o zločinoch a podozreniach spájaných s Epsteinom vedel či sa na nich podieľal. Jeho zločiny odsúdil. Cez víkend po zverejnený posledných správ však ponúkol premiérovi Robertovi Ficovi svoju rezignáciu z postu poradcu a ten ju prijal.