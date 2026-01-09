Polícia pátra po nezvestnom 20-ročnom mladíkovi zo Svitu: Nevideli ste ho?

SVIT - Polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po nezvestnom 20-ročnom Romanovi Podhorskom zo Svitu v okrese Poprad. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že mladík je nezvestný od štvrtka (8. 1.), keď odišiel z domu.
„Popoludní v uvedený deň bol videný na autobusovej stanici v Banskej Bystrici,“ uviedla hovorkyňa. Hľadaný muž je vysoký 170 centimetrov, štíhlej postavy, má hnedé vlasy ostrihané „na hríbik“ a modré oči. Naposledy mal na sebe oblečenú bundu, tepláky, topánky a šiltovku, všetko v čiernej farbe, tmavé okuliare a niesol tmavý ruksak. Na predlaktí a palcoch ľavej ruky má vytetované ornamenty.
Akékoľvek poznatky k nezvestnému môže verejnosť oznámiť na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru v Poprade, na čísle 0961 89 3371, respektíve na linku 158. „Informácie môžete poskytnúť aj prostredníctvom našej stránky Policajného zboru na sociálnej sieti,“ uzavrela Ligdayová.