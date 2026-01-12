Polícia pátra po 17-ročnej Diane Júlii: ZMIZLA z klziska, odvtedy po nej niet stopy

ŽILINA - Žilinská polícia pátra po 17-ročnej Diane Júlii Rozumovej z Bratislavy, ktorá je umiestnená v Diagnostickom centre Lietavská Lúčka. Dievčina v nedeľu utiekla z priestorov klziska počas vychádzky.
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline vyhlásilo pátranie po nezvestnej 17-ročnej Diane Júlii Rozumovej z Bratislavy, ktorá je v súčasnosti umiestnená v Diagnostickom centre Lietavská Lúčka. "Menovaná je nezvestná od 11. januára 2026, kedy z vychádzky utiekla z priestorov klziska v obci Lietavská Lúčka. Od tej doby miesto jej pobytu a pobytu je neznámy," priblížila žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková.
Rozumová meria 160 centimetrov, má štíhlu postavu a dlhé blond vlasy. Oblečené mala tmavé šuštiakové nohavice, bledoružovú lyžiarsku bundu, ružový šál, svetlú zimnú čiapku a obuté ružové tenisky.
Akékoľvek informácie k nezvestnej osobe žiada polícia oznámiť na bezplatnom telefónnom čísle 158, na ktoromkoľvek oddelení Policajného zboru alebo súkromnou správou na oficiálnej facebookovej stránke polície.