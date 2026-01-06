Tragédia pri ostrove Padar: Záchranári našli vrak lode, pátranie po turistoch sa skončilo tragicky

JAKARTA - Indonézski záchranári v utorok našli vrak výletnej lode, ktorá sa pred takmer dvomi týždňami potopila pri pobreží indonézskeho ostrova Padar. Tamojší predstaviteľ zároveň potvrdil, že záchranárom sa podarilo nájsť aj telo jedného zo zvyšných dvoch nezvestných španielskych turistov. Informuje o tom správa agentúry AFP.
Na palube lode, ktorá sa potopila 26. decembra, sa nachádzalo 11 osôb – šesť turistov zo Španielska, štyria členovia posádky a jeden miestny sprievodca. Sedem z nich bolo zachránených hneď, zatiaľ čo 44-ročný Fernando Martin Carreras a tri z jeho detí boli vyhlásení za nezvestných.
Carrerasovu manželku a jednu z ich dcér sa podarilo zachrániť, keď sa loď potopila. Pátracie tímy od tohto nešťastia už našli aj telo otca a ďalšej dcéry. „Tretia obeť bola nájdená po tom, ako nás rybár informoval, že objavil telo a trup lode,“ potvrdil vedúci miestnej pátracej a záchrannej agentúry na tlačovej konferencii. Telo obete previezli do nemocnice na identifikáciu, dodal. Podľa predstaviteľa vrak lode našli v utorok asi 14 kilometrov od miesta nehody v prielive Padar Island Strait. Hľadanie po poslednej nezvestnej osobe, chlapca z tej istej rodiny, bude pokračovať aj v stredu, potvrdil.