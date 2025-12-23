Polícia počas akcie Roadpol odhalila alkohol u 61 vodičov, drogy u siedmich

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
BRATISLAVA - Polícia počas medzinárodnej dopravno-bezpečnostnej akcie Roadpol odhalila alkohol u 61 vodičov, drogy u siedmich. V súvislosti s porušením predpisov zadržala 51 vodičských preukazov. Informovala o tom hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová.
Spresnila, že akcia sa konala od 15. do 21. decembra. „Nasadených bolo viac ako 2000 policajtov po celom území Slovenska. Počas akcie skontrolovali takmer 23.000 vodičov motorových aj nemotorových vozidiel,“ spresnila Vilhanová. Polícia bude podľa hovorkyne v podobných kontrolách pokračovať aj v ďalšom období s cieľom zvýšiť bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky.