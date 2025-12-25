Ani na Štedrý deň nebol pokoj: Polícia riešila naprieč Slovenskom celkovo 1807 udalostí

BRATISLAVA - Počas Štedrého dňa riešila polícia naprieč Slovenskom celkovo 1807 udalostí. Operačné strediská zaznamenali 1446 volaní na tiesňovú linku 158. TASR o tom informoval hovorca Prezídia Policajného zboru (PZ) Roman Hájek.
„Najčastejšie išlo o udalosti súvisiace s občianskym spolunažívaním, ktorých sme riešili 186. Nasledovali zásahy v oblasti verejného poriadku v 95 prípadoch,“ skonštatoval Hájek s tým, že v 66 prípadoch asistovali pri pomoci iným zložkám alebo občanom, v 65 prípadoch riešili škodové udalosti a v 61 prípadoch udalosti v oblasti cestnej premávky.
Alkohol i zbraň
V Prešovskom kraji zasahovali policajti napríklad pri prípade vodiča pod vplyvom alkoholu. V Banskobystrickom kraji boli privolaní aj k dopravnej nehode na autobusovej stanici, kde došlo k zraneniu chodkyne. V Košickom kraji riešili policajti viacero dopravných udalostí vrátane prípadov, kde zohral úlohu alkohol alebo iné návykové látky.
„V Trnavskom kraji policajti zvládli napríklad aj nebezpečnú situáciu, pri ktorej sa muž vyhrážal so zbraňou. Zásah sa zaobišiel bez zranení. V Trenčianskom kraji zasiahla Vianoce tragická dopravná nehoda s fatálnymi následkami,“ priblížil Hájek. V Žilinskom kraji policajti vypátrali a zadržali ženu podozrivú z násilného činu. V Nitrianskom kraji riešili poškodzovanie majetku aj zásah na ochranu posádky rýchlej zdravotnej pomoci pri agresívnom správaní sa zraneného muža. V Bratislavskom kraji zasahovali pri výtržnosti v centre mesta.