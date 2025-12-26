Krvavý incident v parížskom metre! Útočník s bodnou zbraňou zranil tri ženy a ušiel z miesta činu

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
PARÍŽ - Neznámy páchateľ dnes v niekoľkých staniciach metra v centre Paríža bodnou zbraňou zranil tri ženy. Z miest činov utiekol, uviedla agentúra AFP s odvolaním sa na dopravný podnik francúzskej metropoly. K napadnutiu došlo v staniciach Arts et Métiers, République a Opéra medzi 16:15 a 16:45, úrady po útočníkovi stále pátrajú.
K napadnutiu došlo postupne v staniciach République, Arts et Métiers a Opéra medzi 16:15 a 16:45. Podľa Le Figaro nie je žiadna zo žien v ohrození života a ich zranenia sú povrchové. Pre zaistenie bezpečnosti v parížskom metre boli nasadené ďalšie bezpečnostné tímy.