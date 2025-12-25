Krvavé Vianoce na severe Švédska: Po útoku nožom zomrela 55-ročná žena, páchateľa zastrelila polícia

ŠTOKHOLM - Švédska polícia prešetruje závažný incident v meste Boden na severe krajiny, pri ktorom na Prvý sviatok vianočný zahynula jedna žena a ďalšie dve zranené osoby museli hospitalizovať, uviedol vo štvrtok denník Aftonbladet. Informuje správa agentúry Reuters.
Polícia prostredníctvom hovorcu iba uviedla, že incident vyšetruje, ďalšie podrobnosti však nespresnila. Denník Aftonbladet uviedol, že má informácie o násilnom trestnom čine a že páchateľa napokon zastrelila polícia. Zavraždená žena podľahla rezným poraneniam, pochádzajúcim pravdepodobne z útoku nožom. Podľa denníka mala 55 rokov, kým páchateľ približne 20. Polícia aktuálne zisťuje vzťah útočníka k obeti a zraneným osobám, napísal Aftonbladet.
Políciu zalarmovala jedna z obetí
Políciu podľa denníka zalarmovala jedna z obetí, pričom páchateľ bol s obeťami v jednom dome v tom čase už niekoľko hodín. Boden leží približne 80 kilometrov južne od polárneho kruhu a je domovom švédskeho 19. pešieho pluku, dodáva Reuters.