Štvrtok25. december 2025, dnes je 1. sviatok vianočný,

Krvavé Vianoce na severe Švédska: Po útoku nožom zomrela 55-ročná žena, páchateľa zastrelila polícia

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

ŠTOKHOLM - Švédska polícia prešetruje závažný incident v meste Boden na severe krajiny, pri ktorom na Prvý sviatok vianočný zahynula jedna žena a ďalšie dve zranené osoby museli hospitalizovať, uviedol vo štvrtok denník Aftonbladet. Informuje správa agentúry Reuters.

Polícia prostredníctvom hovorcu iba uviedla, že incident vyšetruje, ďalšie podrobnosti však nespresnila. Denník Aftonbladet uviedol, že má informácie o násilnom trestnom čine a že páchateľa napokon zastrelila polícia. Zavraždená žena podľahla rezným poraneniam, pochádzajúcim pravdepodobne z útoku nožom. Podľa denníka mala 55 rokov, kým páchateľ približne 20. Polícia aktuálne zisťuje vzťah útočníka k obeti a zraneným osobám, napísal Aftonbladet.

Políciu zalarmovala jedna z obetí

Políciu podľa denníka zalarmovala jedna z obetí, pričom páchateľ bol s obeťami v jednom dome v tom čase už niekoľko hodín. Boden leží približne 80 kilometrov južne od polárneho kruhu a je domovom švédskeho 19. pešieho pluku, dodáva Reuters.

Viac o téme: StreľbaObeťPolícia Švédsko
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Prípadom sa zaoberá polícia.
AKTUÁLNE Hrôzostrašný nález v Prievidzi: Muž (†37) mal po celom tele krvavé zranenia a modriny!
Domáce
Muž je podozrivý zo
Muž je podozrivý zo špionáže pre Irán! Izraelská polícia a Šin Bet ho už zadržali
Zahraničné
Opitý muž sa v
Opitý muž sa v Rusovciach vozil na golfovom vozíku: Nafúkal vyše jedno promile! Zadržala ho polícia
Domáce
FOTO Polícia pátra
Polícia pátra po dvoch 17-ročných chlapcoch zo Serede: Odišli zo zariadenia a už sa nikomu neozvali
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Folkloristi sa počas sviatkov menia na koledníkov
Folkloristi sa počas sviatkov menia na koledníkov
Správy
Každé Vianoce sú vždy originálne a nové, s novým posolstvom, uviedol Judák
Každé Vianoce sú vždy originálne a nové, s novým posolstvom, uviedol Judák
Správy
Organ v Bazilike sv. Ondreja sa dostal do zoznamu pamiatkového fondu
Organ v Bazilike sv. Ondreja sa dostal do zoznamu pamiatkového fondu
Správy

Domáce správy

Prípadom sa zaoberá polícia.
AKTUÁLNE Hrôzostrašný nález v Prievidzi: Muž (†37) mal po celom tele krvavé zranenia a modriny!
Domáce
Ak máte vodičák spred
Ak máte vodičák spred roka 2013, poriadne spozornite: ZMENY po prvom januári, táto skupina sa tomu nevyhne!
Domáce
FOTO Vianočná hostina a pocta
Vianočná hostina a pocta rodinnému priateľovi a prezidentovi: Šimečka v kuchyni traduje Havlov recept na šalát!
Domáce
Štedrý deň v prešovskej nemocnici: Narodili sa tri bábätká, zdravotníci riešili aj úrazy a sviatočné prípady
Štedrý deň v prešovskej nemocnici: Narodili sa tri bábätká, zdravotníci riešili aj úrazy a sviatočné prípady
Prešov

Zahraničné

Šok v Pelhřimove! V
Šok v Pelhřimove! V rodinnom dome explodovala plynová bomba
Zahraničné
Jair Bolsonaro
Brazílskeho exprezidenta Bolsonara operovali! Išlo o slabinovú prietrž
Zahraničné
Vzdušný priestor Poľska narušilo
Vzdušný priestor Poľska narušilo ruské lietadlo! Spozorovali aj ďalšie objekty: Ihneď vzlietli stíhačky
Zahraničné
Krvavé Vianoce na severe
Krvavé Vianoce na severe Švédska: Po útoku nožom zomrela 55-ročná žena, páchateľa zastrelila polícia
Zahraničné

Prominenti

Miro Jaroš
Slovenský spevák šokuje: To fakt dal toľko za klip? Z päťcifernej čiastky sa vám zatočí hlava!
Domáci prominenti
PIKOŠKY z kultového Mrázika:
PIKOŠKY z kultového Mrázika: Podvody na divákov, PRVÝ BOZK a... Ivan skončil vo VÄZENÍ!
Domáci prominenti
FOTO Kráľovská rodina na vianočnej
Kráľovská rodina na vianočnej omši: Očarujúca Kate a... Pod nosom jej rastie konkurencia!
Zahraniční prominenti
Emília Vášáryová, Pelíšky, Kristýna
Jindřiška z Pelíškov prešla bolestivým rozvodom: Kvôli mužovi obetovala veľa, aj ďalšiu životnú rolu!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Ak objavíte tieto príznaky
Ak objavíte tieto príznaky na nohách, neignorujte ich: Môže vám ísť o život
vysetrenie.sk
FOTO klokan Skip
Psík nie je originálny: Otec chcel dať deťom KLOKANA! Vianočný darček UŠIEL skôr, než ho videli deti
Zaujímavosti
TOTO sú slová, ktoré
TOTO sú slová, ktoré ovládli rok 2025: Matcha, skibidi a… 67?! Poznáte ich význam alebo ste úplne mimo?
Zaujímavosti
Neuveriteľné fakty o Santovi:
Neuveriteľné fakty o Santovi: Letí šialenou rýchlosťou a jeho soby spia pri prežúvaní
dromedar.sk

Dobré správy

Dôležitá trasa je znovu
Dôležitá trasa je znovu obnovená: Východniarov čaká aj jedna veľká novinka
regiony.zoznam.sk
Novú apku známej banky
Novú apku známej banky už začali Slováci hromadne využívať: Aké novinky prináša?
vosveteit.sk
Čas na prestup v
Čas na prestup v známej stanici sa výrazne skráti: Žilinský kraj hlási viaceré novinky
zilina.zoznam.sk
ZSSK meria spokojnosť kontinuálne
Pozrite si, čo hovoria najnovšie dáta o cestovaní na Slovensku: Výsledky vás prekvapia
Domáce

Ekonomika

Padol druhý najvyšší jackpot v histórii: Výherca stojí pred veľkou dilemou! Čo by ste urobili vy?
Padol druhý najvyšší jackpot v histórii: Výherca stojí pred veľkou dilemou! Čo by ste urobili vy?
10 príbehov o Vianociach, ktoré vám vyrazia dych: Prečo jedia Japonci v KFC a ako náhoda stvorila miliardový biznis s papierom?
10 príbehov o Vianociach, ktoré vám vyrazia dych: Prečo jedia Japonci v KFC a ako náhoda stvorila miliardový biznis s papierom?
Čistá nádhera alebo gýč? Pozrite si, ako vyzerajú Vianoce v rôznych kútoch planéty! (foto)
Čistá nádhera alebo gýč? Pozrite si, ako vyzerajú Vianoce v rôznych kútoch planéty! (foto)
Pravá tvár retro Vianoc: Pozrite si vzácne fotografie, ktoré vás prenesú do čias vašich rodičov a starých rodičov! (foto)
Pravá tvár retro Vianoc: Pozrite si vzácne fotografie, ktoré vás prenesú do čias vašich rodičov a starých rodičov! (foto)

Varenie a recepty

Ako ohriať rezeň, aby zostal chutný a chrumkavý? Mikrovlnke sa vyhnite, lepšia je táto možnosť.
Ako ohriať rezeň, aby zostal chutný a chrumkavý? Mikrovlnke sa vyhnite, lepšia je táto možnosť.
Zemiakový šalát ako od mamičky. Vyskúšajte osvedčené spôsoby, čím ho dochutiť k dokonalosti.
Zemiakový šalát ako od mamičky. Vyskúšajte osvedčené spôsoby, čím ho dochutiť k dokonalosti.
Ako dlho vydrží zemiakový šalát? Najčastejšia chyba pri skladovaní
Ako dlho vydrží zemiakový šalát? Najčastejšia chyba pri skladovaní
Skladovanie potravín
Vyprážaný kapor: Prešľapy, ktoré pokazia štedrovečernú klasiku
Vyprážaný kapor: Prešľapy, ktoré pokazia štedrovečernú klasiku
Rady a tipy

Šport

AKTUÁLNE Rozhodlo sa o Karlosovi Vémolovi: Vypovedal na súde, hrozí mu kolaps
AKTUÁLNE Rozhodlo sa o Karlosovi Vémolovi: Vypovedal na súde, hrozí mu kolaps
Bojové športy
Prestupová bomba na Slovensku: Na východ mieria dve známe mená z reprezentácie
Prestupová bomba na Slovensku: Na východ mieria dve známe mená z reprezentácie
Tipsport liga
Hotová senzácia! Antonín Stavjaňa sa vracia na Slovensko, preberá tento klub
Hotová senzácia! Antonín Stavjaňa sa vracia na Slovensko, preberá tento klub
Tipsport liga
Obrovské prekvapenie v Gruzínsku: Najlepší futbalista v krajine dostal tvrdú facku
Obrovské prekvapenie v Gruzínsku: Najlepší futbalista v krajine dostal tvrdú facku
Ligue 1

Auto-moto

Nafta, automat, 4x4, 7 miest a vôňa kože. Toto auto vie ako potrápiť prémiovky
Nafta, automat, 4x4, 7 miest a vôňa kože. Toto auto vie ako potrápiť prémiovky
Novinky
Regály formujú moderné skladovanie a zvyšujú efektivitu logistických priestorov
Regály formujú moderné skladovanie a zvyšujú efektivitu logistických priestorov
Správy
NDS ukázala tunel Višňové verejnosti. Taký veľký záujem nečakali
NDS ukázala tunel Višňové verejnosti. Taký veľký záujem nečakali
Doprava
VIDEO: Toto by ste zažiť nechceli. Lietadlo mu zosadlo rovno na hlavu
VIDEO: Toto by ste zažiť nechceli. Lietadlo mu zosadlo rovno na hlavu
Zaujímavosti

Kariéra a motivácia

Prečo si mladí profesionáli masovo vyberajú „gig economy“ miesto stabilnej práce: Odhalené tajomstvá trendu
Prečo si mladí profesionáli masovo vyberajú „gig economy“ miesto stabilnej práce: Odhalené tajomstvá trendu
Trendy na trhu práce
Prečo už lojalita v práci nestačí: Keď nový kolega zarobí viac a vy stojíte na mieste
Prečo už lojalita v práci nestačí: Keď nový kolega zarobí viac a vy stojíte na mieste
Mzda
Prečo aj dokonalý životopis nemusí stačiť: Toto vás môže pripraviť o vysnívanú prácu
Prečo aj dokonalý životopis nemusí stačiť: Toto vás môže pripraviť o vysnívanú prácu
CV a motivačný list
Ako slušne povedať šéfovi „nie“ a neprísť o prácu
Ako slušne povedať šéfovi „nie“ a neprísť o prácu
Vzťahy na pracovisku

Technológie

Gravitácia môže byť dôkazom, že realita funguje ako simulácia: Vedci prišli s tvrdením, ktoré spochybňuje samotnú realitu
Gravitácia môže byť dôkazom, že realita funguje ako simulácia: Vedci prišli s tvrdením, ktoré spochybňuje samotnú realitu
Správy
Nový betón z odpadu zvládol testy, pri ktorých klasické zmesi zlyhali
Nový betón z odpadu zvládol testy, pri ktorých klasické zmesi zlyhali
Veda a výskum
Žiješ v evolučnej pasci. Ľudia sú stvorení pre prírodu, nie pre moderný život. Následky na zdraví vidíme každý deň, hovoria vedci
Žiješ v evolučnej pasci. Ľudia sú stvorení pre prírodu, nie pre moderný život. Následky na zdraví vidíme každý deň, hovoria vedci
Veda a výskum
AKTUÁLNE: Prichádza dlho žiadaná funkcia. Google konečne dovolí zmeniť Gmail adresu, no má to niekoľko háčikov
AKTUÁLNE: Prichádza dlho žiadaná funkcia. Google konečne dovolí zmeniť Gmail adresu, no má to niekoľko háčikov
Správy

Bývanie

12 skvelých tipov, ako využiť baliaci papier z Vianoc. Napadlo by vám také praktické riešenie do záhrady?
12 skvelých tipov, ako využiť baliaci papier z Vianoc. Napadlo by vám také praktické riešenie do záhrady?
Môjdom.sk vám želá tie najkrajšie Vianoce
Môjdom.sk vám želá tie najkrajšie Vianoce
Žinylkové ozdoby, štolverky a svetielka v tvare muchotrávok. Takto sme zdobili vianočné stromčeky za čias socializmu!
Žinylkové ozdoby, štolverky a svetielka v tvare muchotrávok. Takto sme zdobili vianočné stromčeky za čias socializmu!
Z diaľky vyzerá obyčajne, no je na ňom čosi zvláštne. Fasáda klame, dom sa začína inde a bol fantastický nápad!
Z diaľky vyzerá obyčajne, no je na ňom čosi zvláštne. Fasáda klame, dom sa začína inde a bol fantastický nápad!

Pre kutilov

Čo robiť, aby banány nezhnedli? Vyskúšajte trik, vďaka ktorému si banány dlhšie udržia čerstvosť
Čo robiť, aby banány nezhnedli? Vyskúšajte trik, vďaka ktorému si banány dlhšie udržia čerstvosť
Zelenina a ovocie
Lepšia ako z obchodu! Poctivá domáca Marlenka, ktorá sa rozplýva na jazyku
Lepšia ako z obchodu! Poctivá domáca Marlenka, ktorá sa rozplýva na jazyku
Recepty
Chcete medovníky s farebnou polevou? Vyskúšajte prírodné farbivá – nájdete ich aj doma
Chcete medovníky s farebnou polevou? Vyskúšajte prírodné farbivá – nájdete ich aj doma
Recepty
Čomu sa vyhnúť v decembri: 8 chýb, ktoré robia v zime záhradkári a pestovatelia najčastejšie
Čomu sa vyhnúť v decembri: 8 chýb, ktoré robia v zime záhradkári a pestovatelia najčastejšie
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Horoskop manželstva na rok 2026 podľa znamení: Vzťahy, zásnuby a možné svadby
Partnerský horoskop
Horoskop manželstva na rok 2026 podľa znamení: Vzťahy, zásnuby a možné svadby
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Prípadom sa zaoberá polícia.
Domáce
AKTUÁLNE Hrôzostrašný nález v Prievidzi: Muž (†37) mal po celom tele krvavé zranenia a modriny!
Ak máte vodičák spred
Domáce
Ak máte vodičák spred roka 2013, poriadne spozornite: ZMENY po prvom januári, táto skupina sa tomu nevyhne!
Vzdušný priestor Poľska narušilo
Zahraničné
Vzdušný priestor Poľska narušilo ruské lietadlo! Spozorovali aj ďalšie objekty: Ihneď vzlietli stíhačky
Krvavé Vianoce na severe
Zahraničné
Krvavé Vianoce na severe Švédska: Po útoku nožom zomrela 55-ročná žena, páchateľa zastrelila polícia

Ďalšie zo Zoznamu