Včasným zásahom sa podarilo uhasiť požiar letného domčeka v Gbeloch

TRNAVA/GBELY - Včasným zásahom hasičov sa podarilo v pondelok (22. 12.) podvečer uhasiť požiar letného domčeka v meste Gbely v okrese Skalica. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trnavskom kraji.
„Po príchode na miesto zásahu sa zistilo, že ide o požiar jednoduchej stavby v treťom štádiu horenia, ktorá sa nachádzala v blízkosti rodinného domu a hospodárskej budovy susedného objektu. Na mieste už zasahoval Dobrovoľný hasičský zbor mesta Gbely,“ priblížili hasiči.
Na lokalizáciu a následnú likvidáciu požiaru nasadili niekoľko prúdov vody, pričom dva z nich slúžili na ochladzovanie priľahlých objektov, aby sa zabránilo rozšíreniu požiaru. „Pre silné zadymenie zasahovali hasiči v autonómnych dýchacích prístrojoch,“ doplnili.
Spolupráca zborov
Postupne sa do likvidačných prác zapojili okrem profesionálnych hasičov zo stanice v Holíči a dobrovoľných hasičov z mesta Gbely aj dobrovoľné hasičské zbory obcí Unín a Štefanov, ktoré zabezpečovali dopravu vody.
Po lokalizácii požiaru prebiehalo dohášanie skrytých ohnísk a následná kontrola požiariska pomocou termovíznej kamery. „Príčinou vzniku požiaru bola technicko-prevádzková porucha, pričom majiteľovi vznikla škoda predbežne vyčíslená na 2000 eur,“ dodali.