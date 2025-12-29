Smutné zábery z farmy vo Vištuku: Hasiči bojovali s požiarom dlhé hodiny, škodu vyčíslili na státisíce

PEZINOK - Vo Vištuku v okrese Pezinok vypukol v nedeľu popoludní požiar haly farmy, ktorý spôsobil majiteľovi priame materiálne škody vo výške pol milióna eur. Hasiči zasahovali aj počas noci a pri monitoringu miesta udalosti im pomáhal dron s termovíznou kamerou.
VIDEO Pohľad na objekt, ktorý museli ratovať hasiči pri Vištuku:
V nedeľu krátko pred 16:30 hod. bol ohlásený požiar haly farmy v obci Vištuk, okres Pezinok. Na miesto okamžite vyrazili príslušníci HaZZ z Pezinka a Trnavy, zasahoval aj Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta Bratislavy, ako aj dobrovoľní hasiči z Blatného, Šenkvíc, Budmeríc, Voderád a Častej.
Hasiči zasahovali v autonómnych dýchacích prístrojoch a súčasne vykonávali rozoberanie konštrukcie objektu. Paralelne prebiehala aj záchrana zvierat, ktoré sa nachádzali v hale. "Počas celého zásahu bol priestor monitorovaný pomocou dronu vybaveného termovíznou kamerou, ktorá umožnila lepšiu orientáciu v ohrozenom objekte," informoval Hasičský a záchranný zbor na sociálnej sieti.
Požiar sa podarilo zlikvidovať až v skorých ranných hodinách 29. decembra. Našťastie, pri udalosti sa nikto nezranil. Majiteľovi vznikla predbežná priama materiálna škoda vo výške 550-tisíc eur. Príčina vzniku požiaru je v štádiu vyšetrovania.