Nový most v Porúbke je už opravený: Zajtra sa otvára

PORÚBKA - Slovenská správa ciest (SSC) otvorí v utorok (23. 12.) zrekonštruovaný most v obci Porúbka (okres Žilina). V pondelok o tom informovala hovorkyňa SSC Jana Lukáčová. Dokončovacie práce na moste budú pokračovať aj v budúcom roku, avšak bez obmedzenia dopravy.
Hovorkyňa SSC pripomenula, že pôvodný most bol v havarijnom stave. „Pred zbúraním mosta bola v mieste stavby vybudovaná obchádzková trasa, ktorá umožnila obojsmerný prejazd dopravy, takže premávka bola počas stavebných prác plynulejšia. Skrátila sa tiež lehota výstavby zo sedem na päť mesiacov,“ uviedla Lukáčová.
Stavebné práce odštartovali v auguste na spodnej stavbe mosta a na zakladaní pilierov. „Na jeseň pokračovali kladením štyroch oceľových nosníkov s dĺžkou 30 metrov. Potom prebiehala montáž oceľovej konštrukcie a práce pokračovali armovaním a betónovaním mostovky a inštaláciou ríms. Boli položené asfaltové vrstvy vozovky a vyznačené vodorovné dopravné značenie,“ doplnila Lukáčová. Nový most je dlhý 37,6 metra. Výstavbu realizovala stavebná spoločnosť Metrostav DS, pričom celkové náklady dosiahli 2,5 milióna eur vrátane dane z pridanej hodnoty.