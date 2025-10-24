AKTUÁLNE Vodiči, pozor: Pri Strečne sa zrazili osobné auto s kamiónom, tvoria sa kolóny

STREČNO - Vážna dopravná nehoda osobného auta a kamióna sa v skorých ranných hodinách stala v piatok na ceste I/18 pri Strečne v okrese Žilina. Ako informovala žilinská krajská polícia na sociálnej sieti, motoristi musia počítať s tvorbou kolón, pričom premávku riadia policajti.
Aktualizoané 8:07 Pri striedavej premávke je v oboch smeroch zdržanie 40 až 45 minút. Informuje o tom Zelená vlna STVR. Oznamuje tiež, že na na vjazdoch do miest je potrebné rátať so zdržaním v dôsledku zhustenej premávky. Najvýraznejšie eviduje na vjazde do Žiliny od Porúbky, kde dosahuje 30 minút a rovnako 30-minútové zdržanie je v Košiciach na Ukrajinskej smerom do centra. Stella centrum informuje aj o približne 45-minútovom zdržaní na úseku diaľnice D1 Bratislava - Senec. „Odstraňujú tam nehodu,“ uvádza dôvod.
Podľa informácií z Operačného strediska Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Žiline sa na ceste zrazilo osobné auto s kamiónom. Na mieste zasahuje šesť hasičov zo Žiliny s dvomi kusmi techniky.